Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Khẩn trương hoàn thiện biểu trưng APEC Việt Nam 2027

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027 chủ trì cuộc họp cho ý kiến về các phương án biểu trưng APEC Việt Nam 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, các tiểu ban và cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị APEC Việt Nam 2027.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng biểu trưng APEC Việt Nam 2027, trong đó cần chú trọng thể hiện bản sắc văn hóa, hình ảnh và vị thế của đất nước, phù hợp với yêu cầu đối ngoại và tinh thần hợp tác APEC.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý thời gian chuẩn bị không còn nhiều, trong khi việc hoàn thiện biểu trưng có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng bộ nhận diện và các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại các hoạt động APEC sắp tới. Vì vậy, các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027, cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng APEC Việt Nam 2027.

Cuộc thi hướng tới lựa chọn biểu trưng thể hiện tinh thần hợp tác APEC, hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ; đồng thời bảo đảm tính hiện đại, sáng tạo, khả năng nhận diện và ứng dụng trên các loại hình ấn phẩm, phương tiện truyền thông.

Cuộc thi đã thu hút 510 tác phẩm của 206 tác giả tham gia. Qua 4 vòng xét duyệt, đánh giá, Hội đồng đã lựa chọn 3 phương án vào vòng chung kết để tiếp tục xem xét, hoàn thiện.

Các phương án khai thác những hình tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam như hoa sen, trống đồng Đông Sơn, kết hợp các yếu tố thể hiện tinh thần đoàn kết, kết nối, hợp tác, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lấy ý kiến các cơ quan liên quan đối với những phương án được lựa chọn, tập trung đánh giá ý tưởng thiết kế, thông điệp văn hóa, đối ngoại và các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm khả năng ứng dụng thực tế của biểu trưng.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh sự cần thiết sớm hoàn thiện biểu trưng, bảo đảm tính thẩm mỹ, khả năng ứng dụng trong xây dựng bộ nhận diện và triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ Năm APEC 2027.

Đại diện Tiểu ban Nội dung cho rằng, bên cạnh việc thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần hợp tác APEC, phương án biểu trưng được lựa chọn cũng cần tạo sự gần gũi, dễ tiếp nhận đối với người dân trong nước, bởi biểu trưng sẽ được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam trong Năm APEC 2027.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đại diện Tiểu ban Lễ tân phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Một số ý kiến đề nghị việc hoàn thiện biểu trưng cần bảo đảm hài hòa giữa bản sắc văn hóa, hình ảnh nước chủ nhà Việt Nam với tinh thần hợp tác, gắn kết của 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa cùng các cơ quan liên quan trong việc phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng APEC Việt Nam 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, các phương án được lựa chọn vào vòng xem xét cuối cùng có những nét riêng, cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, thể hiện sự nghiên cứu, chuẩn bị công phu của các đơn vị và tác giả tham gia.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu biểu trưng phải thể hiện được bản sắc văn hóa, hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà APEC 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Nhấn mạnh việc xây dựng biểu trưng và bộ nhận diện APEC Việt Nam 2027 là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện biểu trưng, tạo cơ sở triển khai đồng bộ bộ nhận diện, các sản phẩm thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất nước, phục vụ công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý việc sớm hoàn thiện biểu trưng còn có ý nghĩa đối với công tác chuẩn bị các sản phẩm truyền thông, ấn phẩm giới thiệu về Năm APEC Việt Nam 2027 tại các hoạt động APEC 2026.

Về định hướng hoàn thiện, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu biểu trưng phải thể hiện được bản sắc văn hóa, hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà APEC 2027; bảo đảm tính thẩm mỹ, sự hài hòa, cân đối về bố cục, màu sắc, dễ nhận diện và thuận tiện khi ứng dụng trên các sản phẩm, ấn phẩm phục vụ các hoạt động APEC.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý cần làm nổi bật yếu tố Việt Nam trong tổng thể thiết kế, đồng thời bảo đảm sự hài hòa với hệ thống nhận diện chung của APEC. Việc lựa chọn biểu trưng cần tính đến sự gần gũi, khả năng được người dân Việt Nam đón nhận, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa tiếp thu, rà soát, tiếp tục hoàn thiện các phương án thiết kế; thuyết minh rõ ý tưởng, ý nghĩa của biểu trưng, bảo đảm tính cân đối, hài hòa và khả năng ứng dụng thực tế.

Các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn thiện các phương án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến, làm cơ sở triển khai những công việc tiếp theo phục vụ Năm APEC Việt Nam 2027.