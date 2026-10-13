Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân

Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - Ảnh: CP

Lượng bất động sản tồn kho có xu hướng tăng

Phát biểu tại cuộc họp, đánh giá tình hình hiện nay, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tập trung ở ba vấn đề lớn.

Trước hết, kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê còn thấp. Trong khi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giao cho các địa phương năm 2026 là hơn 97.000 căn, 9 tháng đầu năm, cả nước mới hoàn thành gần 47.000 căn, đạt khoảng 48% kế hoạch.

Thứ hai, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân, nhất là công nhân, người lao động, kể cả một bộ phận cán bộ, công chức. Trong khi đó, lượng bất động sản tồn kho có xu hướng tăng, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn, ảnh hưởng đến sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng rà soát đầy đủ lượng bất động sản tồn kho để có giải pháp xử lý phù hợp; đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn tín dụng, nhất là nguồn vốn tín dụng chính sách phục vụ phát triển nhà ở.

Thứ ba, nhiều dự án bất động sản còn tồn đọng, vướng mắc kéo dài, chủ yếu liên quan đến pháp lý, đất đai, tài chính, cần sớm được giải quyết để khơi thông nguồn lực xã hội.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với một số tỉnh, thành phố - Ảnh: CP

Trao đổi về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh nguyên tắc "một việc chỉ giao một cơ quan, một tổ chức", đồng thời phải cá thể hóa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đối với các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc kéo dài, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo của bí thư cấp ủy địa phương theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến hợp lý, xác đáng của các hiệp hội, doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo tại phiên họp - Ảnh: CP

Giá chung cư, đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết về tình hình thị trường, cả nước có 2.221 dự án bất động sản được thống kê với tổng quy mô vốn đầu tư khoảng 6,87 triệu tỷ đồng. Trong quý III/2026, cả nước ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92% so với quý trước.

Giá chung cư, đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với quý II/2026, song vẫn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn. Thanh khoản thị trường còn thấp, giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi.

Theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho trong quý III/2026 vào khoảng 51.950 căn, lô/nền, có xu hướng tăng so với quý trước.

Về phát triển nhà ở xã hội, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án với quy mô 910.933 căn đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương đương khoảng 91% mục tiêu Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Trong đó, 363 dự án đã hoàn thành với 216.626 căn; 293 dự án đang triển khai xây dựng với 363.065 căn; 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với 331.242 căn.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành 46.962 căn nhà ở xã hội.

Đối với nhà ở cho thuê, đến hết quý III/2026, cả nước hoàn thành 8.314 căn, đạt 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến cả năm 2026 có thể hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% kế hoạch.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2026 đến nay, cả nước đã khởi công 29 dự án với quy mô 85.594 căn, trong đó có 33.886 căn nhà ở cho thuê, chiếm khoảng 40%.