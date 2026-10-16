Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Đường sắt phải trở thành trục hạ tầng chiến lược, kiến tạo không gian phát triển quốc gia

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, đại sứ, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành đường sắt qua các thời kỳ; các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động; đại diện gia đình có 5 thế hệ gắn bó với ngành đường sắt.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư, quà lưu niệm và lẵng hoa chúc mừng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực trao thư chúc mừng và bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các đối tác, tổ chức trong nước và quốc tế gửi lẵng hoa, điện mừng, động viên, chúc mừng cán bộ, người lao động Tập đoàn.

Trong thư chúc mừng ngành đường sắt nhân dịp kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động toàn ngành lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Trải qua 145 năm, Đường sắt Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh dân tộc. Trong những năm tháng chiến tranh, ngành đường sắt đã kiên cường bám cầu, bám đường, sáng tạo vượt khó, hy sinh xương máu để giữ mạch máu giao thông chi viện tiền tuyến.

Đất nước thống nhất, đoàn tàu Thống Nhất nối liền Bắc Nam trở thành biểu tượng của hòa bình, đoàn tụ. Trong công cuộc đổi mới, ngành tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế, phục vụ nhân dân và kết nối quốc tế”.

“Đảng, Nhà nước trân trọng ghi nhận, biểu dương những đóng góp, hy sinh lớn lao của ngành đường sắt. Tôi nhiệt liệt chúc mừng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, yêu nghề và tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Phó Thủ tướng Thường trực tặng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam bức tranh “Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp” - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Về nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành đường sắt đứng trước vận hội lớn và trách nhiệm nặng nề trong xây dựng hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đòi hỏi bước chuyển mạnh mẽ về tư duy, quản trị và năng lực tổ chức thực hiện”.

Phó Thủ tướng Thường trực trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam Hoàng Gia Khánh - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong toàn ngành đường sắt khắc ghi lời Bác Hồ căn dặn về đoàn kết, cố gắng làm tròn nhiệm vụ; phát huy các giá trị đoàn kết, kỷ luật, cần kiệm, sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn với phương châm: Phát huy truyền thống - Nỗ lực tự cường - Hợp tác hiệu quả - Kiến tạo đột phá.

“Mỗi cán bộ, người lao động hãy biến niềm tự hào truyền thống thành hành động thiết thực, xây dựng Đường sắt Việt Nam hiện đại, bền vững, xứng đáng là trục xương sống của nền kinh tế quốc gia, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi.

Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Chuyển mình để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ gửi tới các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động ngành đường sắt qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu những cột mốc lịch sử đặc biệt của ngành đường sắt: 145 năm hình thành mạng lưới đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt và 50 năm đoàn tàu Thống Nhất kết nối hai miền Nam - Bắc. Đặc biệt, ngày 11/8/2026, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, mở ra một trang phát triển mới.

Ôn lại chặng đường lịch sử của ngành, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, từ tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho khởi công năm 1881, các thế hệ công nhân đường sắt đã sớm giác ngộ cách mạng, trở thành một trong những lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày 21/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Công việc Hỏa xa là một công việc quan trọng trong sự kiến thiết nước nhà”. Trong các cuộc kháng chiến, những người thợ đường sắt đã kiên cường bám cầu, bám đường, giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho tiền tuyến. Ngày 31/12/1976, đoàn tàu Thống Nhất lăn bánh, trở thành biểu tượng thiêng liêng của non sông liền một dải, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Trong công cuộc đổi mới, những năm tháng phòng, chống đại dịch COVID-19 và ứng phó với thiên tai, bão lũ, ngành đường sắt tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng vận tải tin cậy, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao những nỗ lực của ngành trong giai đoạn 2021-2026, từng bước phục hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chuyển từ thua lỗ do ảnh hưởng của dịch bệnh sang có lãi; đời sống người lao động được cải thiện rõ rệt, nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ mới được hình thành.

Huân chương Lao động hạng Ba được trao tại buổi lễ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực bứt phá và đóng góp bền bỉ của cán bộ, người lao động ngành đường sắt trong giai đoạn vừa qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ngành đường sắt phải thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn lớn đang cản trở sự phát triển.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn là đường đơn khổ 1 m có từ gần một thế kỷ trước. Thị phần vận tải đường sắt sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn 0,12% về hành khách và 0,18% về hàng hóa, do đường sắt chưa phát huy được lợi thế trên trục vận tải dọc chiều dài đất nước.

Trong khi đó, chi phí logistics của Việt Nam ở mức 14-16% GDP, cao hơn nhiều so với mức trung bình thế giới. Mặc dù là kết cấu hạ tầng chiến lược, ngành đường sắt nhiều năm qua chỉ nhận được khoảng 3-5% tổng vốn đầu tư hạ tầng giao thông, chủ yếu dành cho bảo trì, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ, ngành đường sắt vẫn còn những rào cản về quản lý hành chính; chất lượng dịch vụ, khả năng kết nối số chưa cao; công nghệ chưa theo kịp sự phát triển của thời đại. Tỉ lệ nội địa hóa đầu máy, toa xe mới chỉ đạt khoảng 10%, trong khi hơn 71% lao động vẫn là lao động thủ công.

Đây là những hạn chế, điểm nghẽn đòi hỏi toàn ngành phải quyết tâm khắc phục, tạo đột phá ngay từ giai đoạn hiện nay.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, ngành đường sắt đang đứng trước vận hội lớn và trách nhiệm nặng nề trong xây dựng hạ tầng chiến lược, mở ra không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị cùng các quyết sách của Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam dài 1.541 km và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã mở ra không gian phát triển mới cho ngành.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề cập triển vọng phát triển các tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, TPHCM - Cần Thơ, tuyến kết nối đường sắt giữa Việt Nam với Lào và các nước Đông Nam Á; tăng cường kết nối liên vận quốc tế với Trung Quốc, các nước Trung Á và Liên bang Nga.

Các nghị quyết chiến lược của Trung ương, gồm Nghị quyết số 79-NQ/TW về kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học công nghệ, Nghị quyết số 68-NQ/TW về kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 66-NQ/TW về thể chế, đã tạo nền tảng để Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phát huy vai trò dẫn dắt.

Phó Thủ tướng Thường trực nhắc lại định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 6/8/2026 về việc phát triển kết cấu hạ tầng trở thành một ngành kinh tế chiến lược, tạo thị trường lớn để phát triển năng lực sản xuất trong nước; đồng thời dự trữ, bảo vệ quỹ đất và không gian phát triển với tầm nhìn ít nhất 50 năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tập trung thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Bảy nhóm nhiệm vụ trọng tâm để ngành đường sắt phát triển đột phá

Đánh giá cao chiến lược phát triển theo mô hình “3 nền tảng, 3 trụ cột, 5 chuyển dịch” cùng tư tưởng xuyên suốt “Đường sắt đi trước, mở đường phát triển” mà Tập đoàn đã chủ động xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Tập đoàn tập trung thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ tư duy và định vị chiến lược.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đường sắt phải chuyển từ một phương thức vận tải đơn thuần thành trục hạ tầng chiến lược, kiến tạo không gian phát triển quốc gia. Tập đoàn phải chuyển từ nhà vận hành thụ động, phụ thuộc vào ngân sách sang chủ thể chủ động đầu tư, tự tạo nguồn lực và dẫn dắt hệ sinh thái.

Theo đó, Tập đoàn cần chủ động xây dựng năng lực, xác định rõ vai trò ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt quốc gia; xóa bỏ tư duy xin-cho, thay bằng tư duy kiến tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu từng bước nâng cao năng lực tự chủ của ngành đường sắt, phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp đường sắt trong nước, tiến tới làm chủ công nghệ, nâng cao khả năng tham gia thị trường quốc tế.

Thứ hai, an toàn là trên hết, chất lượng dịch vụ phải là thước đo.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, an toàn chạy tàu là kỷ luật tối cao. Ngành đường sắt phải chuyển từ xử lý sự cố sang chủ động dự báo, phòng ngừa rủi ro theo phương châm nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ sớm, xử lý kịp thời, không để tái diễn.

Đồng thời, phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, hướng tới cung cấp dịch vụ “Một tấm vé cho cả hành trình” đối với hành khách và “Từ kho tới kho” đối với chủ hàng, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của vận tải đường sắt.

Phó Thủ tướng Thường trực tham quan triển lãm trước lễ kỷ niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Thứ ba, đào tạo nguồn nhân lực phải đi trước một bước.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, nhu cầu nhân lực cho các dự án đường sắt mới là rất lớn, đòi hỏi công tác đào tạo phải đi trước từ 2-3 năm.

Với hơn 22.000 cán bộ, người lao động hiện nay, Tập đoàn cần ưu tiên đào tạo lại, chuyển đổi, nâng cao trình độ cho lực lượng lao động hiện có, bảo đảm không để bất kỳ người lao động nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình hiện đại hóa ngành đường sắt.

Phấn đấu chậm nhất 3 năm sau khi đưa các tuyến đường sắt mới vào khai thác, đội ngũ nhân lực Việt Nam phải hoàn toàn làm chủ công tác vận hành và bảo trì.

Thứ tư, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Nhấn mạnh quan điểm “Chúng ta không mua dự án mà mua năng lực”, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tập đoàn phải trở thành hạt nhân liên kết các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, viện nghiên cứu và trường đại học trong nước để từng bước làm chủ công nghệ lõi, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, thị trường đường sắt trị giá hàng chục tỷ USD phải trở thành cơ hội để công nghiệp Việt Nam lớn mạnh, phát triển năng lực sản xuất trong nước, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp đường sắt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe giới thiệu sa bàn hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Thứ năm, đánh thức nguồn lực từ tài sản, phát triển logistics và mô hình đô thị TOD.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tập đoàn quản lý tốt, khai thác hiệu quả 312 khu ga hiện hữu theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), phát huy ba tầng giá trị gồm trong ga, trên ga và khu vực lân cận.

Việc quản lý, khai thác phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, qua đó tạo nguồn lực để tái đầu tư phát triển đường sắt.

Cùng với đó, Tập đoàn cần đẩy mạnh liên kết phát triển chuỗi logistics, kết nối các nhà ga với cảng biển, cảng cạn, khu công nghiệp và mạng lưới đường sắt khu vực châu Á - châu Âu, phát huy lợi thế của vận tải đường sắt trong chuỗi cung ứng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham quan phòng truyền thống của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Thứ sáu, quản trị hiện đại, công khai, minh bạch.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tập đoàn đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng mô hình quản trị trên nền tảng số, áp dụng tiêu chuẩn quản trị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), thực hiện hạch toán công khai, minh bạch.

Tập đoàn cần xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, ứng dụng công nghệ bản sao số trong quản trị, chuyển mạnh từ bảo trì bị động sang quản trị tài sản chuyên nghiệp theo vòng đời, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt.

Thứ bảy, chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và phát triển văn hóa đường sắt.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong toàn ngành, tăng cường đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với mô hình Tập đoàn.

Công tác đánh giá cán bộ phải dựa trên sản phẩm và hiệu quả công việc; có cơ chế bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Ngành đường sắt cần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của người thợ đường sắt: “Kỷ luật, tận tụy, đúng giờ và nhân văn”.

Đối với các kiến nghị của Tập đoàn, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã ghi nhận, sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, thể chế; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án bổ sung vốn điều lệ, đổi mới cơ chế đặt hàng bảo trì kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện để Tập đoàn phát huy vai trò chủ thể trong các dự án đường sắt mới.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cần quán triệt quan điểm: “Nhà nước tạo cơ chế chứ không làm thay”.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, cơ chế phải đi đôi với trách nhiệm, nguồn lực phải gắn với giải trình. Niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được đáp lại bằng những kết quả cụ thể, đo đếm được, có địa chỉ và thời hạn rõ ràng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm dưới bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với công nhân hoả xa - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Nhắc lại lời nhắn gửi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thư chúc mừng, Phó Thủ tướng mong muốn mỗi cán bộ, người lao động ngành đường sắt biến niềm tự hào truyền thống thành hành động thiết thực, xây dựng đường sắt Việt Nam hiện đại, bền vững, xứng đáng là trục xương sống của nền kinh tế quốc gia, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, 50 năm trước, đoàn tàu Thống Nhất chở khát vọng hòa bình, đoàn tụ, thì hôm nay, với phương châm “Phát huy truyền thống - Nỗ lực tự cường - Hợp tác hiệu quả - Kiến tạo đột phá” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong thư chúc mừng, những đoàn tàu của thế kỷ XXI sẽ chở theo khát vọng hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Phát huy truyền thống 145 năm, đổi mới để phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam Hoàng Gia Khánh ôn lại chặng đường 145 năm hình thành và phát triển của ngành đường sắt, gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước.

Theo ông Hoàng Gia Khánh, từ tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho khởi công năm 1881, đội ngũ công nhân hỏa xa đã sớm tham gia phong trào cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đường sắt Việt Nam bước sang trang sử mới, trở thành đường sắt của một quốc gia độc lập, phục vụ sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, ngày 21/10/1946, cán bộ, công nhân viên hỏa xa phục vụ chuyến tàu đặc biệt đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng về Hà Nội. Người căn dặn cán bộ, công nhân ngành hỏa xa đoàn kết, cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Ngày 21/10 từ đó trở thành Ngày truyền thống ngành đường sắt Việt Nam.

Ông Hoàng Gia Khánh nhắc lại những dấu ấn lịch sử của Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, nơi tổ chức lễ kỷ niệm, được khởi công xây dựng từ năm 1902 và từng vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc ngày 19/5/1955. Đây cũng là địa điểm gắn với truyền thống cách mạng và những phần thưởng cao quý của ngành đường sắt.

Trong các cuộc kháng chiến, các thế hệ cán bộ, công nhân đường sắt đã kiên cường bám trụ trên những cung đường, cây cầu, nhà ga bị đánh phá ác liệt, duy trì vận tải phục vụ tiền tuyến. Sau ngày đất nước thống nhất, ngành tập trung khôi phục tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ngày 31/12/1976, hai đoàn tàu Thống Nhất đồng thời chuyển bánh từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn, trở thành biểu tượng của tinh thần thống nhất, hòa bình và khát vọng xây dựng đất nước.

Trong đại dịch COVID-19, ngành đường sắt tổ chức các chuyến tàu đưa đồng bào từ vùng dịch trở về quê hương, vận chuyển nhân viên y tế và hàng hóa thiết yếu; tích cực tham gia vận chuyển hàng cứu trợ trong các đợt thiên tai, bão lũ, đồng thời thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Những năm gần đây, ngành đường sắt từng bước đổi mới tư duy phát triển, xây dựng các sản phẩm vận tải hành khách mới, mở rộng vận tải hàng hóa liên vận quốc tế, đẩy mạnh tái cơ cấu, tinh gọn tổ chức bộ máy, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Tổng Giám đốc Hoàng Gia Khánh, Huân chương Lao động hạng Ba mà Tập đoàn vinh dự đón nhận là sự ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo, ý chí vượt khó của các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động; đồng thời là nguồn động viên để Tập đoàn tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, triển khai mô hình sản phẩm, dịch vụ vận tải mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc, đột phá trong công tác hoạch định chiến lược, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh mới, tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, góp phần tạo động lực tăng trưởng và nâng cao vai trò của ngành đường sắt trong hệ thống giao thông quốc gia.

Cũng tại buổi lễ, ông Hoàng Gia Khánh được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng đã trao thư chúc mừng, hoa và bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam; đồng thời tặng Tập đoàn bức tranh “Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp”.