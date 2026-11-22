Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gặp gỡ người dân tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ

Theo báo cáo tại ngày hội, trong 10 tháng năm 2026, kinh tế, xã hội tại bốn phường Hưng Phú, Tân An, Ninh Kiều và Cái Khế chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh; an sinh xã hội được chú trọng. Các phường đã trao 15.900 phần quà, trị giá hơn 9 tỷ đồng, tặng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn. Công tác dân tộc, tôn giáo và các hoạt động văn hóa truyền thống được quan tâm, góp phần củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại ngày hội

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận nỗ lực của TP Cần Thơ trong tổ chức Tuần lễ Văn hóa – Đại đoàn kết; biểu dương phường Cái Khế bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao và đề nghị TP Cần Thơ nhân rộng các mô hình như giúp người dân nhắc nhau bỏ rác đúng giờ, đúng nơi; giúp dân giải đáp vướng mắc pháp lý...

Để tinh thần ngày hội tiếp tục lan tỏa, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị thực hiện bốn nhiệm vụ.

Trước hết, lấy người dân làm trung tâm; chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc liên quan đến người dân cần bảo đảm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. MTTQ và các đoàn thể cần bám sát khu dân cư, lắng nghe, phản ánh kiến nghị; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả của chính quyền hai cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quà tại ngày hội

Thứ hai, đẩy nhanh phát triển kinh tế, hoàn thành công trình giao thông, logistics trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, tạo việc làm. Phát triển kinh tế phải gắn với an sinh xã hội, chuẩn bị chu đáo chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cho gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động khó khăn.

Thứ ba, đầu tư cho văn hóa tương xứng với vai trò nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh của phát triển, theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 26 của Quốc hội.

Thứ tư, giữ vững an ninh, trật tự từ khu dân cư; phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình tự quản. Chủ động nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn từ sớm, không để phát sinh điểm nóng.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao 20 phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu tại bốn phường. TP Cần Thơ trao 100 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho học sinh nghèo vượt khó.