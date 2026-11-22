Trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập (1946-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai. Ảnh: Nguyễn Diệu

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự, phát biểu ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc và đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong suốt 80 năm qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, xứ Nghệ, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, nơi thiên nhiên khắc nghiệt đã hun đúc cốt cách con người bền bỉ, cương trực và giàu khát vọng vươn lên. Trong mạch nguồn văn hóa ấy, Phủ Diễn từ lâu được biết đến là vùng đất học, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài, gắn liền với những dòng họ khoa bảng nổi tiếng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ mong muốn các em trân trọng niềm tự hào được học tập trên quê hương Diễn Châu giàu truyền thống cách mạng; không ngừng nuôi dưỡng hoài bão, làm chủ tri thức, ngoại ngữ, kỹ năng số để sẵn sàng Hội nhập. Trên hết, các em cần học để làm người, sống trung thực, nhân ái, biết ơn cha mẹ, thầy cô và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, đất nước.

Và kỳ vọng từ dấu mốc 80 năm đầy tự hào, với sự quan tâm của các cấp, ngành cùng nỗ lực của thầy và trò, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng là một trong những ngọn cờ đầu của ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An.

Trường hiện có 39 lớp với hơn 1.800 học sinh. Ảnh: Nguyễn Diệu↵

Tháng 3/1946, giữa mùa xuân độc lập đầu tiên của dân tộc, hưởng ứng lời kêu gọi chống giặc dốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Nguyễn Xuân Ôn ra đời. Nhà trường vinh dự mang tên Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ôn, vị thủ lĩnh kiên trung của phong trào Cần Vương, biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần hiếu học.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn Phan Trọng Đông cho biết, tiền thân của Nhà trường là Trường Phổ thông bán công Nguyễn Xuân Ôn, do Giáo sư Cao Xuân Huy làm Hiệu trưởng. Từ hai lớp học với 80 học sinh trong những ngày đầu thành lập, trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, với nhiều tên gọi như Trường Phổ thông cấp 2 Diễn Châu, rồi Trường Phổ thông cấp 3 Diễn Châu (từ năm 1959).

Tháng 11/1988, UBND tỉnh Nghệ An quyết định khôi phục tên gọi truyền thống của Nhà trường. Đến nay, trường có 39 lớp với hơn 1.800 học sinh. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học hằng năm nằm trong tốp đầu của tỉnh; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt nhiều kết quả nổi bật.

Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An.

Tập thể lớp C9-K63 (niên khóa 2008-2011) tri ân cô giáo chủ nhiệm Chu Thị Điệp. Ảnh: Nguyễn Diệu

Từ những lớp học sơ tán gian khó thời chiến đến quy mô ổn định 39 lớp với 1.871 học sinh hôm nay, nhà trường luôn bền bỉ giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Hàng năm, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông, đỗ đại học, thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh và nghiên cứu khoa học kỹ thuật của trường luôn nằm trong tốp đầu Nghệ An. Mái trường này là nơi hội tụ của nhiều nhà khoa học, trí thức lớn và đã đào tạo hàng vạn học sinh thành đạt, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Vượt lên trên những phần thưởng cao quý, điều tạo nên sức sống bền bỉ của Nguyễn Xuân Ôn chính là cốt cách văn hóa “Tự thân – Tự lực – Tự cường”, sẵn sàng thích ứng và bứt phá trong kỷ nguyên số.

Theo thầy Phan Trọng Đông, thời gian tới, nhà trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường phấn đấu giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông từ 99,8% đến 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng trên 95%; đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng và phát triển Đảng trong học sinh. Cùng với đó, trường tiếp tục triển khai các hạng mục xây dựng, cải tạo trường lớp, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.