Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công nhà máy điện gió

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2.

Ngày 7/11, Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo Vững Bền tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 tại tỉnh Gia Lai.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 có công suất 180 MW, tổng vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng, được triển khai tại khu vực xã Canh Liên và Vân Canh.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 503 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Theo chủ đầu tư, sau dự án Vân Canh 2, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai dự án Vân Canh 1 với quy mô tương tự. Tổng vốn đầu tư 2 dự án khoảng 15.000 tỷ đồng, công suất gần 360 MW. Chủ đầu tư dự kiến đưa Nhà máy điện gió Vân Canh 2 vào vận hành cuối năm 2027, cung cấp nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết theo quy hoạch, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 gần 10.000 MW. Ngoài ra, tỉnh có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo tiềm năng với tổng công suất khoảng 32.000 MW. Đến nay, toàn tỉnh có 85 dự án năng lượng tái tạo đi vào vận hành thương mại, tổng công suất 4.271 MW.

Theo ông Tuấn, dự án Vân Canh 2 có ý nghĩa thiết thực trong việc khai thác tiềm năng năng lượng gió, bổ sung nguồn điện sạch, đồng thời mở ra cơ hội phát triển hạ tầng, dịch vụ và tạo sinh kế cho người dân ở hai xã còn nhiều khó khăn là Canh Liên, Vân Canh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn có thêm nhiều dự án năng lượng tái tạo được triển khai trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần hình thành năng lực sản xuất mới, tạo thêm động lực tăng trưởng, phát triển công nghiệp, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống của nhân dân.