Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công cảng Yên Bình (Thái Nguyên)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng hoa chủ đầu tư Dự án - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp và người dân địa phương.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long làm chủ đầu tư, triển khai tại khu Mom Kiệu, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những công trình được khởi công dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831-4/11/2026) và Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cảng Yên Bình (Thái Nguyên) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư 435 tỷ đồng, diện tích 24,92 ha, gồm 7 cầu cảng, năng lực thông qua thiết kế từ 3,8 đến 4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong đó, diện tích trên cạn là 14,87 ha và diện tích mặt nước sông Cầu là 10,05 ha. Dự án còn có hệ thống kho bãi, đường nội bộ và các công trình phục vụ bốc xếp, trung chuyển hàng hóa.

Nằm ven sông Cầu, gần cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và cụm cảng Đa Phúc, cảng Yên Bình có vị trí thuận lợi để kết nối vận tải đường bộ với đường thủy. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa khối lượng lớn cho các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, góp phần giảm áp lực đối với vận tải đường bộ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ tập trung nguồn lực tổ chức thi công, tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động, bảo đảm chất lượng, tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết việc hợp nhất hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên đã mở ra không gian phát triển mới, kết hợp các lợi thế về công nghiệp công nghệ cao, sinh thái, di sản cách mạng, bản sắc văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để khai thác những lợi thế đó, tỉnh tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, năng lượng và hạ tầng số. Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, đầu tư từ ngân sách nhà nước có vai trò dẫn dắt, thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách. Cùng với đường bộ và đường sắt, tỉnh chú trọng phát triển vận tải đường thủy, kết nối với các đầu mối giao thông của khu vực phía bắc.

Trong đó, tuyến vận tải thủy Phả Lại - Đa Phúc dài 86 km trên sông Cầu, sông Công đã được quy hoạch. Việc đầu tư cảng Yên Bình bằng nguồn vốn doanh nghiệp sẽ góp phần bổ sung đầu mối bốc xếp, trung chuyển hàng hóa, tạo điều kiện kết nối vận tải đường thủy với đường bộ, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên địa bàn và khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tại lễ khởi công - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng, nguyên liệu và hàng hóa khối lượng lớn tại Thái Nguyên và các địa phương lân cận rất lớn, trong khi chi phí logistics còn cao. Việc sớm đưa cảng vào hoạt động sẽ tạo thêm lựa chọn vận chuyển hàng hóa, qua đó góp phần giảm chi phí logistics, phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai công trình bảo đảm tiến độ, hiệu quả, phấn đấu đưa hệ thống cảng vào khai thác trong năm 2027. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, thể hiện tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp.