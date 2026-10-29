Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công cảng Yên Bình

Sáng 29/10, tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và đại biểu dự Lễ khởi công.

Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình có tổng mức đầu tư hơn 435 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 24,92 ha, quy mô 7 cầu cảng, với năng lực thông qua từ 3,8 đến 4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Công trình được định hướng đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng hóa xuất nhập khẩu, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Phối cảnh dự án khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình.

Là dự án cảng thủy nội địa quy mô đầu tiên của tỉnh, cảng Yên Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa từ các nhà máy, cơ sở sản xuất đến hệ thống cảng biển quốc tế khu vực phía Bắc.

Đây là một trong 6 dự án được tỉnh Thái Nguyên lựa chọn khởi công nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.