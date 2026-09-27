Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đôn đốc tiến độ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, sớm đưa vào khai thác phục vụ nhân dân

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo khi kiểm tra thực địa, làm việc về tình hình triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại Km23.Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Trên công trường dự án, Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra tình hình thi công, nghe chủ đầu tư, các đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km. Trên đoạn Km0 - Km93, các nhà thầu đang tổ chức 132 mũi thi công, huy động gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân lực.

Theo kế hoạch, đến tháng 10/2026, dự án sẽ hoàn thành bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông đoạn từ Tân Thanh (Km0) đến Đồng Khê (Km62). Đến tháng 4/2027, hoàn thành toàn bộ 93,35 km của giai đoạn 1 theo quy mô nền đường rộng 22 m.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về tiến độ triển khai dự án, tình hình giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để bảo đảm các mốc tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm hỏi, tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường dự án - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Chủ đầu tư đề nghị tỉnh Cao Bằng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành để bổ sung ngân sách nhà nước còn thiếu trong giai đoạn 2026-2028, đáp ứng tiến độ dự án.

Chủ đầu tư cũng kiến nghị xem xét cho phép tạm đưa vào khai thác đoạn từ Tân Thanh (Km0) đến Đông Khê (Km62), phục vụ người dân đi lại miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2027, trong điều kiện một số hạng mục thuộc phần mở rộng giai đoạn 2 chưa hoàn thành nghiệm thu đồng bộ.

Các địa phương, cơ quan chức năng và đơn vị liên quan được đề nghị phối hợp xây dựng phương án quản lý, vận hành, bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và điều tiết giao thông, đặc biệt tại các đoạn qua hầm, bảo đảm an toàn khi đưa đoạn tuyến vào khai thác.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các địa phương, chủ đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu và các đơn vị liên quan trong triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có ý nghĩa quan trọng đối với Lạng Sơn, Cao Bằng và kết nối giao thông khu vực Đông Bắc, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ, không để tình trạng “xôi đỗ”, quyết tâm hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến độ, sớm đưa tuyến đường vào phục vụ người dân.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km. Trên đoạn Km0 - Km93, các nhà thầu đang tổ chức 132 mũi thi công, huy động gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân lực.Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý chất lượng, an toàn công trình, nhất là việc xử lý đất, đá hai bên tuyến, phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài trong quá trình khai thác.

Đối với đề xuất đưa đoạn tuyến từ Tân Thanh (Km0) đến Đồng Khê (Km62) vào khai thác trước để phục vụ nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh khi đưa vào khai thác phải hoàn thiện đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Các hạng mục như hệ thống hộ lan, tổ chức giao thông, trạm dừng nghỉ, phương tiện và lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải được chuẩn bị đầy đủ.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý đầu tư đường cao tốc phải hướng tới quy mô hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Đối với những đoạn trước mắt được đầu tư với quy mô hạn chế, cần có phương án tiếp tục đầu tư để hoàn thiện 4 làn xe. Các trạm dừng nghỉ trên tuyến phải được bố trí đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân, hành khách và yêu cầu khai thác tuyến đường.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu quan tâm xây dựng cảnh quan hai bên tuyến, nghiên cứu giới thiệu, quảng bá những danh lam, thắng cảnh đặc sắc của Lạng Sơn, Cao Bằng, gắn phát triển hạ tầng giao thông với du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.