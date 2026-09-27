Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đôn đốc tiến độ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Sáng 27/9, tại Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng Đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng kiểm tra thực tế dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Kiểm tra công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại thôn Tân Việt, xã Văn Lãng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá: hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Lạng Sơn và Cao Bằng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng xem xét tiến độ của dự án

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, khi hoàn thành, các tuyến cao tốc sẽ mở rộng không gian giao thương, thúc đẩy dịch vụ, thương mại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện thu hút khách du lịch đến khu vực biên giới phía Bắc.

Để đưa các dự án về đích theo mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, nhà đầu tư, nhà thầu và các cơ quan liên quan tập trung xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nội dung liên quan đến dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí, khu vực còn lại trong tháng 10/2026, tạo mặt bằng sạch để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án trước Tết Nguyên đán 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục tăng cường máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục.

Việc thông tuyến phải đi cùng yêu cầu hoàn thành đầy đủ các hạng mục cần thiết, bảo đảm điều kiện khai thác theo quy định, tránh tình trạng tuyến đường hoàn thành nhưng các công trình phụ trợ, đường gom, đường ngang hoặc hạng mục liên quan chưa đáp ứng yêu cầu.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý Lạng Sơn phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại các đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 và mốc 1088/2 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Tổ chức 118 mũi thi công trên toàn tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng

Theo báo cáo, để bù tiến độ, các nhà thầu đang tổ chức 118 mũi thi công trên toàn tuyến. Tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 78% giá trị hợp đồng thiết kế và thi công.

Đơn vị thi công thực hiện thảm bê tông nhựa mặt đường tuyến cao tốc Đồng Đăng -Trà Lĩnh

Khởi công tháng 4/2024, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài gần 60km, gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài hơn 43km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam dài khoảng 16km.

Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh hơn 11.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, giai đoạn phân kỳ có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, hoàn thành trong năm 2026. Sau đó, dự án sẽ được đầu tư hoàn chỉnh lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m.

Đồng Đăng - Trà Lĩnh tăng tốc cả hai giai đoạn

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài hơn 121km, trong đó đoạn qua Lạng Sơn khoảng 52,5km và qua Cao Bằng khoảng 69,6km. UBND tỉnh Cao Bằng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án; Lạng Sơn thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 1 của dự án được khởi công tháng 1/2024, dài hơn 93km, gồm khoảng 52km qua Lạng Sơn và hơn 41km qua Cao Bằng. Tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà công nhân đang thi công tại hai tuyến cao tốc

Giai đoạn 2 mở rộng được khởi công tháng 8/2025, dự kiến hoàn thành năm 2028. Tổng mức đầu tư toàn dự án trên 26.180 tỷ đồng.

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng của cả hai giai đoạn cơ bản đã hoàn thành. Trên công trường hiện có hơn 130 mũi thi công.

Sản lượng thực hiện giai đoạn 1 đạt trên 79%, trong khi giai đoạn 2 đạt khoảng 34%.

Với yêu cầu hoàn thành mặt bằng những vị trí còn lại ngay trong tháng 10, cùng việc tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công đồng bộ, hai tuyến cao tốc đang được thúc tiến độ theo mục tiêu sớm hình thành trục giao thông kết nối Lạng Sơn - Cao Bằng, mở thêm dư địa cho giao thương hàng hóa, dịch vụ và du lịch khu vực biên giới.