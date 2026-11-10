Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị sớm xây dựng danh mục đầu tư dài hạn với AIIB

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi tiếp Đoàn Ban Giám đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tham dự buổi tiếp có ông Sherard Cowper-Coles, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký AIIB, cùng các giám đốc, giám đốc phụ khuyết đại diện các nhóm nước thành viên. Về phía Việt Nam có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Chào mừng Đoàn Ban Giám đốc AIIB thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao chương trình làm việc thực chất của Đoàn, trong đó có hoạt động khảo sát các công trình hạ tầng tại Đà Nẵng và trao đổi về các dự án tại Hà Nội, qua đó tìm hiểu những cơ hội cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển của Việt Nam.

Nhắc lại cuộc tiếp bà Zou Jiayi, Chủ tịch AIIB, vào tháng 5/2026, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết hai bên đã trao đổi về những ưu tiên phát triển hạ tầng của Việt Nam và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Việt Nam đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hệ thống đường sắt, cảng hàng không, cảng biển và hạ tầng năng lượng. Đồng thời, Chính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng của Việt Nam trong trung và dài hạn là rất lớn. Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính đa phương, trong đó có AIIB, nhằm huy động thêm nguồn lực phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, ông Sherard Cowper-Coles đánh giá cao những thành tựu phát triển và quyết tâm cải cách của Việt Nam. Theo ông, AIIB đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với khu vực tư nhân tại Việt Nam, nhưng mức độ tham gia vào các dự án thuộc khu vực công còn hạn chế. AIIB mong muốn mở rộng hợp tác, trong đó có các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, hạ tầng số tại Đà Nẵng và lĩnh vực năng lượng.

Ông Sherard Cowper-Coles cho biết AIIB có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô cho vay của Ngân hàng trong 5 năm tới, đồng thời tăng cường hỗ trợ các quốc gia thành viên trong toàn bộ chu trình dự án, từ chuẩn bị, triển khai đến theo dõi, đánh giá hiệu quả.

Ông Sherard Cowper-Coles, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký AIIB cho biết AIIB có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô cho vay của Ngân hàng trong 5 năm tới - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Ưu tiên các dự án hạ tầng trọng điểm

Đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và AIIB đang ngày càng đi vào thực chất, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận những bước tiến trong việc mở rộng danh mục tài trợ của AIIB, từ các khoản vay dành cho khu vực tư nhân đến việc xúc tiến tài trợ có bảo lãnh Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao khoản vay dự kiến 300 triệu USD của AIIB thuộc Chương trình tài chính dựa trên chính sách về tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng công bằng, có sự đồng tài trợ của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đây sẽ là hoạt động tài trợ có bảo lãnh Chính phủ đầu tiên của AIIB tại Việt Nam, không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn mà còn góp phần hoàn thiện khuôn khổ chính sách, pháp lý và tài chính cho tăng trưởng xanh, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Đoàn Ban Giám đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thể chế và cơ chế phối hợp để khi được triển khai, chương trình không chỉ đạt hiệu quả giải ngân mà còn thúc đẩy những cải cách chính sách thiết thực, tạo tiền đề mở rộng hợp tác giữa hai bên.

Để thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị AIIB và Việt Nam khẩn trương xây dựng danh mục đầu tư dài hạn trong giai đoạn 5 năm, cụ thể hóa thành các dự án ưu tiên có khả năng triển khai sớm.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai và đưa vào vận hành.

Đối với lĩnh vực giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị AIIB quan tâm các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến Hà Nội - Đồng Đăng phục vụ kết nối liên vận quốc tế, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và hạ tầng cảng biển.

Trong lĩnh vực năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn cung điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, một số trung tâm công nghiệp phía Bắc có nguy cơ thiếu điện, trong khi những khu vực có tiềm năng sản xuất năng lượng lớn cần được tăng cường kết nối với các trung tâm tiêu thụ.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn AIIB quan tâm tài trợ các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), hạ tầng truyền tải điện và các dự án chuyển đổi năng lượng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có nhu cầu thu hút đầu tư vào hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và các công trình hạ tầng hiện đại khác.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chụp ảnh cùng Đoàn Ban Giám đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Thúc đẩy tín dụng khu vực tư nhân và tài chính xanh

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị AIIB nghiên cứu xây dựng cơ chế tín dụng mang tính đột phá cho khu vực tư nhân, góp phần phát huy vai trò của kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Đánh giá cao định hướng thúc đẩy các khoản vay không có bảo lãnh Chính phủ của AIIB, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết nhu cầu vốn của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, logistics xanh và hạ tầng đô thị là rất lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn AIIB phát huy lợi thế về năng lực tài chính, xếp hạng tín nhiệm cao để xây dựng các khuôn khổ tín dụng rõ ràng, thủ tục thẩm định nhanh gọn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Qua đó, nguồn tài trợ của AIIB có thể đóng vai trò vốn mồi, thu hút thêm nguồn lực đầu tư vào khu vực tư nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị AIIB đẩy mạnh tài chính xanh, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, kể cả trong giai đoạn chuẩn bị dự án, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn, cần nguồn vốn đầu tư dài hạn, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh việc phụ thuộc vào tín dụng thương mại ngắn hạn sẽ gây khó khăn cho quá trình triển khai. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị AIIB nghiên cứu các giải pháp tài trợ với lãi suất hợp lý, kỳ hạn phù hợp và xem xét cơ chế chia sẻ rủi ro cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

Phó Thủ tướng Thường trực nhìn nhận kết quả hợp tác giữa Việt Nam và AIIB thời gian qua chưa đạt như kỳ vọng so với tiềm năng và nhu cầu thực tế. Các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cần chủ động hơn trong phối hợp, đáp ứng yêu cầu của đối tác để đẩy nhanh việc chuẩn bị và triển khai các dự án hợp tác.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị AIIB tiếp tục trao đổi trực tiếp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan về từng dự án cụ thể. Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình, dự án hợp tác được triển khai hiệu quả. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc việc phản hồi, xử lý kiến nghị chậm trễ, Phó Thủ tướng Thường trực sẽ trực tiếp đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi AIIB là đối tác tin cậy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thành công trong chuyến thăm của Đoàn Ban Giám đốc AIIB không chỉ thể hiện qua các cuộc làm việc mà quan trọng hơn là những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực giữa Việt Nam và AIIB trong thời gian tới.