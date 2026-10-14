Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ hiến kế thúc đẩy hợp tác đầu tư

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks tại buổi tiếp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với sự phát triển của Việt Nam và quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Chia sẻ về mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để Chính phủ Việt Nam xem xét, tháo gỡ.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks đánh giá cao tinh thần đối thoại cởi mở của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp. Đại sứ nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là nền tảng quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, tự cường, thịnh vượng và độc lập, đồng thời mong muốn các cuộc đối thoại tiếp tục mang lại kết quả thiết thực.

Tại cuộc tiếp, đại diện các tập đoàn Apple, Intel và Meta bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao. Các doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu cơ chế thu hút đầu tư thế hệ mới, phát triển công nghiệp bán dẫn và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng. Những kiến nghị khác tập trung vào đào tạo nhân lực công nghệ cao, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh các đề xuất, mong muốn các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư. Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt quan tâm việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Trong lĩnh vực năng lượng, tập đoàn AES và GE Vernova mong muốn tiếp tục hợp tác phát triển nguồn điện, hệ thống truyền tải và chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks và đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, KKR và Warburg Pincus kiến nghị cải thiện thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, thẩm định cạnh tranh, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết.

Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, PepsiCo và Philip Morris International kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý ngành hàng phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp cũng đề cập việc ứng dụng khoa học, công nghệ, hướng tới phát triển bền vững, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Các nhà đầu tư cũng đề xuất số hóa thủ tục cấp phép đầu tư và hoàn thiện cơ chế để chủ đầu tư nhà xưởng có thể cung cấp điện mặt trời mái nhà trực tiếp cho doanh nghiệp thuê nhà xưởng.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đang tập trung tháo gỡ vướng mắc trong phát triển điện mặt trời mái nhà, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp và người dân.

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong kết nối doanh nghiệp hai nước. Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các tổ chức tiếp tục duy trì đối thoại, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp.