Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị doanh nghiệp FDI đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao tại Ninh Bình

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất và mở rộng đầu tư tại địa phương.

Đáng chú ý, Công ty TNHH QMH Computer, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Quanta Computer Inc., chính thức hoạt động từ tháng 10/2024, với tổng vốn đầu tư thực hiện 240 triệu USD. Công ty chuyên sản xuất, gia công máy tính xách tay, máy tính để bàn, thiết bị ngoại vi và linh kiện điện tử.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tham dự buổi làm việc với Công ty TNHH QMH Computer. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu 2,27 tỷ USD, nộp ngân sách 12,7 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt gần 4,1 tỷ USD, nộp ngân sách 16,2 tỷ đồng. Năm 2027, Công ty dự kiến nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên 264 triệu USD, vận hành 40 dây chuyền sản xuất với công suất 5,5 triệu sản phẩm, phấn đấu đạt doanh thu 6,2 tỷ USD và tạo việc làm cho 16.500 lao động, trong đó trên 95% là lao động có hộ khẩu tại Ninh Bình.

Đối với Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam, doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gia dụng và dụng cụ nhà bếp công nghệ cao phục vụ xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 65 triệu USD, diện tích 85.000m². Công ty đã đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, với khả năng sản xuất 180 triệu sản phẩm. Tổng giá trị xuất khẩu lũy kế đạt 60 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 800 lao động, thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, Công ty TNHH nhôm Kam Kiu (Việt Nam) có tổng vốn đầu tư khoảng 90 triệu USD, chuyên sản xuất các sản phẩm nhôm công nghệ cao, với công suất thiết kế khoảng 183.000 tấn/năm. Hiện doanh nghiệp đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục nhà xưởng, trong đó xưởng ép đùn đạt khoảng 90%, xưởng đúc đạt 80% và kho thành phẩm đã hoàn thành. Dự án dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn khẳng định, tỉnh Ninh Bình luôn duy trì cơ chế liên hệ thường xuyên, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Tỉnh đã chủ động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương giải quyết thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; đồng thời thành lập các tổ công tác chuyên trách hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Về lâu dài, tỉnh sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, triển khai cơ chế đặt hàng và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập nhằm cung ứng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp FDI tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận đối với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc tại Công ty TNHH QMH Computer. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Đối với Công ty TNHH QMH Computer, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tại Ninh Bình, tham gia vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn Quanta Computer Inc. Đồng thời, sớm nghiên cứu xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Việt Nam, đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới công nghệ và mở rộng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chip điện tử, công nghệ cao.

Với Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước.

Đối với dự án của Công ty TNHH nhôm Kam Kiu (Việt Nam), Phó Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục, sớm đưa nhà máy vào hoạt động; chú trọng bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, nếu Tập đoàn Quanta và các đối tác quốc tế quyết định đầu tư phát triển công nghệ cao, sản xuất chip điện tử tại Ninh Bình, Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng trong nước.