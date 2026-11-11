Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư, công nghệ trong lĩnh vực năng lượng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Atsuhiko Hirano, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Idemitsu Kosan (Nhật Bản) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, trên nền tảng tin cậy chính trị cao. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua tiếp tục mở ra những cơ hội mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao những đóng góp của Idemitsu Kosan trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là việc tham gia Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án đã có những chuyển biến tích cực trong năm 2026 sau thời gian gặp nhiều khó khăn.

Nhấn mạnh yêu cầu không để thiếu xăng dầu trong bất kỳ tình huống nào, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Idemitsu Kosan tiếp tục phối hợp với các đối tác bảo đảm nguồn cung dầu thô ổn định cho Nghi Sơn. Tập đoàn cần nghiên cứu phương án hợp tác phát triển trung tâm dự trữ dầu thô tại khu vực Nghi Sơn, trước hết phục vụ nhu cầu của nhà máy, đồng thời có thể cung ứng thương mại cho các đối tác khác, hướng tới giảm chi phí và tăng tính chủ động về nguồn nguyên liệu.

Cùng với việc tiếp tục kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành, rà soát các hạng mục đầu tư thực sự cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Idemitsu Kosan cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Idemitsu Kosan tiếp tục phối hợp với các đối tác bảo đảm nguồn cung dầu thô ổn định cho Nghi Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số từ nay đến năm 2030 và thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0. Đây cũng là những nội dung hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của Idemitsu Kosan.

Với kinh nghiệm và tiềm lực công nghệ, Tập đoàn có thể tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh học và các giải pháp giảm phát thải carbon; đa dạng hóa các sản phẩm lọc hóa dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Idemitsu Kosan chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển công nghiệp năng lượng tại Việt Nam, nhất là đối với những lĩnh vực mới như điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực đã dành thời gian tiếp, ông Atsuhiko Hirano cho biết Idemitsu Kosan bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989 trong lĩnh vực thăm dò, phát triển dầu khí. Đến nay, Tập đoàn có 7 mảng kinh doanh tại Việt Nam, chủ yếu liên quan đến năng lượng, với khoảng 2.000 lao động. Việt Nam là một trong những thị trường nước ngoài lớn nhất của Idemitsu Kosan.

Các hoạt động đầu tư chủ yếu của Tập đoàn gồm tham gia Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, phát triển và khai thác khí; kinh doanh dầu nhờn và sản xuất nhiên liệu viên nén thay thế than đá. Tập đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong quá trình triển khai các dự án khí.

Ông Atsuhiko Hirano cho biết, Tập đoàn xác định đầu tư tại Việt Nam là hoạt động lâu dài, sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án phát triển sản phẩm mới - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đối với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, ông Atsuhiko Hirano cho biết hiệu quả vận hành của nhà máy đã được cải thiện, kết quả hoạt động năm 2026 bước đầu cho thấy khả năng chuyển sang có lãi.

Idemitsu Kosan sẽ tiếp tục trao đổi với Petrovietnam và các đối tác về nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy, bảo đảm nguồn dầu thô ổn định và nghiên cứu khả năng hợp tác phát triển trung tâm dự trữ dầu thô. Tập đoàn cũng sẽ nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp của Nhật Bản để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Về đa dạng hóa sản phẩm, ông Atsuhiko Hirano cho biết Tập đoàn xác định đầu tư tại Việt Nam là hoạt động lâu dài, sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án phát triển sản phẩm mới. Idemitsu Kosan cũng đang nghiên cứu công nghệ sản xuất nhựa đường và dự kiến triển khai các hoạt động trao đổi nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, ông Atsuhiko Hirano cho biết, Idemitsu Kosan sẽ nỗ lực duy trì, phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam với tư cách là đối tác năng lượng lâu dài, tin cậy.