Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Đầu tư cho logistics là đầu tư cho năng lực phát triển đất nước

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn

Khẳng định vai trò của logistics

Sáng 7.11, Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 với chủ đề phiên toàn thể “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi cung ứng toàn cầu”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự diễn đàn.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, logistics là ngành dịch vụ thiết yếu, bảo đảm lưu thông hàng hóa, tăng cường kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng, gắn sản xuất với tiêu dùng, thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Logistics thông suốt, hiệu quả giúp giảm chi phí, thúc đẩy sản xuất, mở rộng xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng, tính tự chủ của nền kinh tế.

Do đó, đầu tư cho logistics chính là đầu tư cho năng lực phát triển của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người lao động và người dân.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, ngành logistics Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật. Theo thông tin công bố năm 2026, ngành tăng trưởng khoảng 14-16%/năm, đóng góp khoảng 4,5-5% GDP. Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỉ USD, đạt 1.010,55 tỉ USD, tháng 10 xuất siêu lớn đạt 7,31 tỉ USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,7%; vận tải hành khách và vận tải hàng hóa tăng lần lượt 16,7%, 15,5% về vận chuyển. Quy mô này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với dịch vụ logistics.

Cùng với đó, sự phát triển đột phá của hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dư địa phát triển ngành logistics Việt Nam ngày càng mở rộng. Trong 10 tháng năm 2026, đã hoàn thành thêm 395km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên toàn quốc.

Đây không chỉ là dịp quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư mà còn là cơ hội quan trọng để tỉnh nhận diện rõ hơn vị trí, vai trò của mình trong mạng lưới logistics quốc gia, tìm kiếm những hướng liên kết mới và từng bước chuyển lợi thế địa lý thành lợi thế cạnh tranh thực chất.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng chỉ ra năng lực logistics còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Cụ thể, chi phí logistics của nền kinh tế còn cao tương đương 16–17% GDP, trong khi mức bình quân thế giới khoảng 10–12%, làm tăng giá thành hàng hóa, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

Năng lực tổ chức, kết nối và vận hành chuỗi cung ứng còn hạn chế; kết nối giữa vùng sản xuất, khu công nghiệp, trung tâm logistics với cảng, ga, cửa khẩu chưa đồng bộ. Kết nối logistics quốc tế còn hạn chế, khả năng tiếp cận trực tiếp các thị trường chưa cao.

Trong khi đó, Bộ Công thương cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại lâu nay của ngành logistics là kết nối giữa vùng sản xuất với cảng biển, cửa khẩu và trung tâm phân phối có nơi chưa đồng bộ; năng lực cung cấp dịch vụ tích hợp của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; dữ liệu còn phân tán; việc xử lý vướng mắc liên ngành có lúc chưa kịp thời.

Cơ hội với Gia Lai

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho biết, diễn đàn năm nay diễn ra sau một năm Thủ tướng ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 9.10.2025 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics quốc gia đã xác lập những định hướng, nhiệm vụ lớn; yêu cầu lúc này là tổ chức thực hiện hiệu quả và tạo chuyển biến mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.

Thứ trưởng Bộ Công thương cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại lâu nay của ngành logistics là kết nối giữa vùng sản xuất với cảng biển, cửa khẩu và trung tâm phân phối có nơi chưa đồng bộ; năng lực cung cấp dịch vụ tích hợp của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; dữ liệu còn phân tán; việc xử lý vướng mắc liên ngành có lúc chưa kịp thời.

Với Bộ Công thương, cần chủ động rà soát, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền và phối hợp đến cùng với những vấn đề cần nhiều cơ quan tham gia. Mỗi kiến nghị phải được xem xét trên cơ sở thực tiễn, quy định pháp luật và tác động với doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh, chủ đề của diễn đàn đặt ra một yêu cầu rất cụ thể kết nối nguồn hàng của khu vực cao nguyên với hệ thống cảng biển, trung tâm sản xuất, phân phối và thị trường quốc tế.

Toàn cảnh diễn đàn

Trong đó, đối với Gia Lai, không gian từ vùng nguyên liệu phía Tây đến cửa ngõ biển Quy Nhơn tạo điều kiện để phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển và xuất khẩu. Cơ hội đó cần được hiện thực hóa bằng dịch vụ phù hợp với đặc điểm hàng hóa và nhu cầu của người mua.

Đây cũng là bài toán chung của nhiều vùng kinh tế trong cả nước. Một tuyến đường được cải thiện cần đi cùng khả năng gom hàng, cung ứng dịch vụ và kết nối thị trường; một trung tâm logistics cần gắn với nguồn hàng và phương án khai thác có hiệu quả.

Người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ phải có cơ hội tham gia những chuỗi liên kết đó. Kết nối với Trung Quốc, Lào, Campuchia và các thị trường khác cần mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, phù hợp với các cam kết quốc tế và khả năng tổ chức thực hiện.

Dưới góc độ địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định, diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt trong thời điểm tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất, với không gian phát triển rộng mở, kết nối cao nguyên với duyên hải, kết nối vùng nguyên liệu và các trung tâm sản xuất với cảng biển, cửa khẩu và thị trường quốc tế.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, tỉnh hiện có hơn 300 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu; hàng hóa đã có mặt tại khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu hơn 3,5 tỉ USD/năm.

Cùng với thế mạnh nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và kinh tế biển, Gia Lai có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, hai sân bay Phù Cát và Pleiku, có Cảng Quy Nhơn và dự án Cảng Phù Mỹ đang được triển khai, có cao tốc Bắc Nam đi qua và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được hình thành…

“Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ những lợi thế đó, cần tiếp tục cải thiện kết nối hạ tầng, tổ chức hiệu quả vận tải đa phương thức, phát triển dịch vụ kho bãi, bảo quản, logistics lạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ xuất khẩu”, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhìn nhận.