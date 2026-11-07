Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Đảm bảo chất lượng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Lưu ý hạng mục phức tạp

Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Đi cùng đoàn có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Ảnh: Kim Loan).

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả triển khai dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo điều kiện để nhà thầu có mặt bằng sạch thi công dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình.

Đặc biệt, đối với dự án thành phần 2 có điều kiện thi công phức tạp, trong đó có 2 hầm trên tuyến, Phó Thủ tướng lưu ý cần đặc biệt chú trọng công tác tổ chức thi công, giám sát và kiểm soát chất lượng, bảo đảm đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC), bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, góp phần đưa tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào khai thác đúng tiến độ, phát huy hiệu quả kết nối giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Tại buổi kiểm tra, Phó thủ tướng đã trao quà và động viên công nhân các nhà thầu thi công trên dự án, mong công nhân vượt qua khó khăn, bám công trường để thi công đạt tiến độ theo yêu cầu.

Mặt bằng đảm bảo yêu cầu

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đến nay toàn dự án đã bàn giao 122/125 km mặt bằng, đạt 97,3%. Dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC và bàn giao 100% mặt bằng cho các nhà thầu. Riêng dự án thành phần 2 đã bàn giao 65/68 km, đạt 95,1%; phần còn lại đang được các địa phương và Ban quản lý rừng phòng hộ tập trung giải quyết, dự kiến hoàn thành bàn giao trước ngày 15/11/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà và động viên nhà thầu thi công trên tuyến.

Công tác TĐC được triển khai đồng thời với GPMB. Trong tổng số 13 khu TĐC phục vụ dự án, 11 khu thuộc dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành, giao đất cho các hộ dân xây dựng nhà ở. Đối với dự án thành phần 2, khu tái định cư Hòa Sơn đã cơ bản hoàn thành việc giao đất; khu Thượng Giang 2, xã Bình Khê đang được tập trung hoàn thiện hạ tầng để giao đất trong tháng 11/2026.

Trên các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường, cầu, công trình thoát nước, hầm chui dân sinh và các hạng mục phụ trợ. Tính chung cả 3 dự án thành phần, tổng giá trị sản lượng xây lắp đạt khoảng 2.014 tỷ đồng, tương đương 6,5% giá trị xây lắp theo hợp đồng.

Công tác di dời hệ thống điện, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng đang được đẩy nhanh. Theo kế hoạch, dự án thành phần 1 dự kiến cơ bản hoàn thành di dời trong tháng 11/2026; dự án thành phần 2 hoàn thành trong tháng 12/2026; dự án thành phần 3 hoàn thành toàn bộ trước ngày 15/12/2026. Nguồn cung vật liệu cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai, bảo đảm điều kiện phục vụ thi công.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125km, điểm đầu tại Km 39+200 trên quốc lộ 19B, điểm cuối tại Km 1606+770 trên đường Hồ Chí Minh. Tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ 43.734 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2029. Trong đó, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 được khởi công ngày 19/12/2025; dự án thành phần 2 được khởi công ngày 19/8/2026.