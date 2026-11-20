Lẵng hoa chúc mừng là tình cảm trân quý, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Chính phủ, đặc biệt khi được đón nhận trực tiếp từ một cựu sinh viên dành cho ngôi trường có bề dày truyền thống.

Đây là nguồn động viên, khích lệ đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường, những người đã và đang tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, vì sự phát triển vượt bậc của giáo dục đại học Việt Nam và bền bỉ cùng các thế hệ sinh viên, cựu sinh viên đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập của đất nước.

Trường Đại học Ngoại thương vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, cựu sinh viên nhà trường. Ảnh: FTU

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương bày tỏ trân trọng cảm ơn Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ nhà trường trên hành trình gìn giữ truyền thống tiên phong trong đổi mới sáng tạo, hội nhập toàn cầu và đang cố gắng mỗi ngày mang lại những giá trị giáo dục đẳng cấp quốc tế cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Ngoại thươngcũng chủ động đổi mới để đáp ứng yêu cầu và định hướng phát triển. Nhà trường vừa đưa vào vận hành các địa điểm học tập mới tại cả hai miền Nam, Bắc; đồng thời cũng thành lập và đưa vào hoạt động các trường trực thuộc kể từ ngày 1/8/2026. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng tinh gọn, hiện đại, tăng cường tự chủ và phát huy thế mạnh chuyên môn, tạo nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người học tốt hơn.

Đặc biệt, trường triển khai đồng loạt mô hình đào tạo toàn diện gắn kết với thực tiễn và phát triển nghề nghiệp cá nhân (CDIM) ở tất cả các cấp độ và chương trình đào tạo.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu tri ân trong Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

PGS.TS Phạm Thu Hương khẳng định, sự đổi mới trong mô hình tổ chức và đào tạo không làm thay đổi những giá trị mà các học viên, sinh viên, cán bộ, giảng viên đã và đang nhận được, mà giúp khai thác và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn để mang lại nhiều giá trị hơn. Đồng thời, khẳng định cam kết của nhà trường trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái giáo dục mở để khi tốt nghiệp với tấm bằng Ngoại thương, các học viên, sinh viên sẽ tự tin hội nhập và ngày càng thêm vững bước trên con đường sự nghiệp của mình.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, trong hành trình phát triển của mình, điều luôn không thay đổi đó là Ngoại thương không chỉ là nơi các sinh viên, học viên đến học tập; mà còn là nơi gặp gỡ, sẻ chia, kết nối, khám phá và phát triển bản thân, thể hiện lòng nhân ái, sự quan tâm và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, cùng nhau kiến tạo môi trường đa dạng và hòa hợp.