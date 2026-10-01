Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Chuẩn bị Năm APEC 2027 toàn diện, bài bản, đồng bộ ở mức cao nhất

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký APEC 2027; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và các địa phương tham gia tổ chức các sự kiện, hội nghị APEC 2027.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, từ sau cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia vào tháng 6 đến nay, công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 tiếp tục được triển khai trên tất cả các mặt, cơ bản bám sát lộ trình đề ra và đạt những kết quả bước đầu tích cực.

Trên cơ sở Đề án tổng thể Năm APEC 2027 được phê duyệt, các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai nhiệm vụ về nội dung; cơ sở vật chất, hậu cần; lễ tân; tuyên truyền, văn hóa; an ninh, y tế; vận động và huy động nguồn lực.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhắc lại Việt Nam đã hai lần tổ chức thành công Năm APEC vào các năm 2006 và 2017, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng Việt Nam đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện quốc tế, trong khi vị thế và điều kiện của đất nước được nâng lên.

Tuy nhiên, quy mô, yêu cầu và kỳ vọng đối với Năm APEC 2027 rất cao. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi sự chuẩn bị toàn diện, bài bản, đồng bộ ở mức cao nhất.

Trước đó, tại cuộc họp Uỷ ban lần thứ ba, Phó Thủ tướng Thường trực đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các tiểu ban xác định rõ tiến độ, kết quả đầu ra và trách nhiệm thực hiện trong bối cảnh khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, thời gian chuẩn bị không còn nhiều.

Thành công của Năm APEC 2027 không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị toàn diện về nội dung, cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh, an toàn mà còn cần đội ngũ cán bộ có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cơ quan tận dụng tốt quá trình chuẩn bị để trao đổi, học hỏi, nâng cao năng lực tổ chức, phối hợp, bảo đảm bộ máy sẵn sàng bước vào Năm APEC 2027.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Quý IV/2026 là giai đoạn nước rút

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, ba tháng cuối năm 2026 là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với công tác chuẩn bị Năm APEC 2027. Cường độ, tốc độ và khối lượng công việc trong thời gian tới sẽ tăng lên rất nhiều, trong khi vẫn còn nhiều nhiệm vụ lớn phải triển khai.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt là chuẩn bị cho việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc vào tháng 11/2026 và tiếp nhận bàn giao vai trò nước chủ nhà APEC từ Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, đây là hoạt động chính thức đánh dấu thời điểm Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà và bước vào Năm APEC 2027. Công tác chuẩn bị phải được tiến hành chu đáo, tạo ấn tượng tốt ngay từ thời điểm bàn giao; sẵn sàng về nội dung, chủ đề, ưu tiên, bộ nhận diện và các sản phẩm quảng bá Năm APEC 2027.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tiếp đó, Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị các Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM), hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2027 tại Gia Lai. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá đây không chỉ là hoạt động mở đầu mà còn là “phép thử đầu tiên” đối với năng lực tổ chức, hiệu quả phối hợp và vận hành bộ máy.

Đối với tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu chủ động rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị, nhất là cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện tổ chức, phục vụ Hội nghị ISOM; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để phối hợp tháo gỡ; tận dụng sự kiện để quảng bá thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch, tạo ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế.

“Mục tiêu của chúng ta là tổ chức thành công Năm APEC 2027 an toàn, hiệu quả, đúng tầm, để lại dấu ấn Việt Nam”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh; đồng thời yêu cầu việc tổ chức phải tạo ra những giá trị thiết thực cho đất nước, các địa phương đăng cai và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các đại biểu đánh giá cụ thể, thực chất tình hình triển khai từ sau cuộc họp lần thứ ba; tập trung làm rõ những nhiệm vụ còn chậm, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và nguyên nhân; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong quý IV/2026, tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan và những vấn đề lớn cần xin ý kiến chỉ đạo.

Ba ưu tiên lớn của Năm APEC 2027

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký APEC 2027 cho biết, ba ưu tiên lớn của Năm APEC 2027 được xác định gồm nâng cao năng suất nền kinh tế; thúc đẩy hội nhập khu vực; nâng cao tính tự cường và năng động của nền kinh tế.

Nội hàm của ba ưu tiên cơ bản không thay đổi so với Đề án tổng thể, nhưng được sắp xếp, điều chỉnh trên cơ sở tham vấn các thành viên APEC. Các ưu tiên nhận được sự đánh giá tích cực của các thành viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số vấn đề về kinh phí, nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất tại các địa phương đăng cai cần tiếp tục được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ chuẩn bị.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo, thảo luận về công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo, thảo luận về công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 trên các mặt nội dung: lễ tân; tuyên truyền, văn hóa; an ninh, y tế; cơ sở vật chất, hậu cần; công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit); tiến độ các dự án, công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc; những khó khăn, vướng mắc và các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Báo cáo về công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đang tập trung triển khai 21 công trình, dự án phục vụ sự kiện và cam kết bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, hoàn thành các công trình trước thời hạn 6 tháng.

Các dự án hạ tầng giao thông, trung tâm hội nghị, cơ sở lưu trú và các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao đang được đẩy nhanh.

An Giang kiến nghị sớm phân công cụ thể nhiệm vụ giữa các tiểu ban Trung ương và địa phương, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành; làm rõ nguồn kinh phí thuộc trách nhiệm của Trung ương và địa phương; tháo gỡ một số vướng mắc về cơ chế, định mức phục vụ thi công các công trình APEC.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu tổ chức Năm APEC 2027 phải phục vụ mục tiêu phát triển đất nước, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, nâng cao vị thế đất nước.

Theo Bộ trưởng, bên cạnh tổ chức thành công các hội nghị, sự kiện, cần chủ động chuyển hóa các hoạt động APEC thành nguồn lực phát triển. Với sự tham dự của lãnh đạo, quan chức các nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, địa phương, viện nghiên cứu và giới học giả, cần tăng cường kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị xây dựng kế hoạch cụ thể để khai thác hiệu quả từng hoạt động lớn trên cơ sở nội dung, thành phần tham dự; tăng cường kết nối giữa các đối tác quốc tế với địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, qua đó chuyển hóa cơ hội từ Năm APEC 2027 thành nguồn lực phục vụ phát triển.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam Nguyễn Quang Vinh phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Bảo đảm tiến độ, sẵn sàng cho Năm APEC 2027

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương. Từ sau cuộc họp lần thứ ba, nhiều nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra; quan trọng hơn là có sự chuyển biến rõ nét từ tâm thế chuẩn bị sang chủ động triển khai nhiệm vụ, sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương ngày càng chặt chẽ.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, tổ chức thành công Năm APEC 2027 phải gắn với việc kết nối, chuyển hóa các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực thống nhất với việc điều chỉnh các hướng ưu tiên của Năm APEC 2027; đánh giá cao đề xuất tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm Giải pháp Đổi mới Sáng tạo APEC và Diễn đàn các thành phố APEC. Các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án Nội dung APEC 2027; tiếp tục tham vấn, vận động, tạo đồng thuận và tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên APEC đối với các ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam.

Cùng với hoàn thiện nội dung, việc mời, vận động các thành viên và khách mời tham dự Tuần lễ Cấp cao phải được triển khai chủ động, có kế hoạch cụ thể, gắn với các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. APEC CEO Summit cần được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, chủ đề và thành phần tham dự, góp phần tăng cường kết nối giữa các đối tác quốc tế với địa phương, doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị tại các địa bàn đăng cai - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Để bảo đảm tiến độ, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý kịp thời các vấn đề về kinh phí, cơ chế, thủ tục và các điều kiện cần thiết, bảo đảm các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương có đủ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ. Các công việc phải được triển khai song song, không chờ hoàn thành toàn bộ đề án mới bắt đầu thực hiện; bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Đối với những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, các cơ quan phải chủ động báo cáo, đề xuất phương án xử lý; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội phục vụ tổ chức Năm APEC 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị tại các địa bàn đăng cai. Tại Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang phải bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao, chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Đối với Hội nghị ISOM tại Gia Lai, Ban Thư ký APEC 2027 chủ trì, phối hợp với các tiểu ban và địa phương chuẩn bị đồng bộ về nội dung và các điều kiện tổ chức. Đây cũng là dịp kiểm nghiệm năng lực phối hợp, vận hành của bộ máy chuẩn bị, tạo ấn tượng tốt ngay từ hoạt động đầu tiên và tạo đà cho Năm APEC 2027.

Các địa phương đăng cai cần tận dụng tốt cơ hội từ các sự kiện APEC để quảng bá hình ảnh, giới thiệu những sản phẩm đặc sắc về văn hóa, du lịch, ẩm thực, gia tăng trải nghiệm cho đại biểu quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các khâu lễ tân, tuyên truyền, văn hóa, an ninh, y tế phải được chuẩn bị đồng bộ. Logo, bộ nhận diện, các sản phẩm truyền thông chủ đạo và website chính thức của APEC 2027 cần sớm được hoàn thiện; quà tặng, trang phục và các sản phẩm phục vụ sự kiện phải thể hiện bản sắc, đặc trưng của Việt Nam, phù hợp với thông lệ APEC. An ninh, an toàn và các điều kiện y tế phải được bảo đảm tại tất cả các hội nghị, sự kiện; chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Đối với việc Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị chu đáo nội dung, thông điệp và các sản phẩm truyền thông phục vụ lễ chuyển giao, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của các thành viên đối với Việt Nam trong vai trò chủ nhà.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả điều phối và quản trị tiến độ. Ban Thư ký APEC 2027 tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ để cập nhật tiến độ các chương trình, đề án, kịp thời nhận diện nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ, nhiệm vụ còn chậm và trách nhiệm của cơ quan liên quan để đôn đốc, xử lý.

Các bộ, ngành xây dựng kế hoạch hoạt động của cả Năm APEC 2027 trong lĩnh vực phụ trách để Ban Thư ký tổng hợp, theo dõi. Ủy ban Quốc gia sẽ tổ chức các cuộc họp chung hoặc làm việc theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể để kiểm tra tiến độ, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 phải được triển khai với tinh thần “chủ động, chuyên nghiệp, chu đáo, hiệu quả”, bảo đảm khi Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, đất nước đã cơ bản sẵn sàng về mọi mặt.