Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc về chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo: Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Chính phủ; UBND TP. Hà Nội; Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam;…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã báo cáo các cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn về việc giao cơ quan chủ quản, cơ quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt. Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh việc nghiên cứu đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt là một trong những giải pháp để cụ thể hóa chủ trương phát triển công nghiệp đường sắt.

Bộ Tài chính kiến nghị lãnh đạo Chính phủ: Giao Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu Đề án chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt; bố trí kinh phí quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác tổ chức nghiên cứu Đề án chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về Đề án phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Giao UBND TP. Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, quản lý quỹ đất và các nội dung liên quan khác, đảm bảo quỹ đất phát triển Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận báo cáo tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy, mô hình Tổ hợp Công nghiệp đường sắt có kỹ thuật phức tạp, chi phí đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt để xác định các nhu cầu sản phẩm công nghiệp cung cấp cho các dự án từ khâu thiết kế, xây dựng, mua sắm thiết bị đến vận hành và bảo trì.

Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình Tổ hợp cần gắn với việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, khả năng tham gia của doanh nghiệp trong nước, tỉ lệ nội địa hóa và cần được đánh giá kỹ lưỡng về chi phí, lộ trình, cơ chế đặc thù để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tổ hợp không chỉ phục vụ hạ tầng đường sắt mà còn tận dụng hiệu quả sức lan tỏa của dự án để phát triển công nghiệp, đào tạo nhân lực.

Để làm rõ phạm vi, quy mô, giải pháp công nghệ, kỹ thuật, sơ bộ tổng mức đầu tư, hình thức đầu tư, hiệu quả tổng thể, cần lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án. Bộ Xây dựng đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đồng ý giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt. Đồng thời giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề bố trí nguồn kinh phí đối với các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp./.