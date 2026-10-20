Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Chính phủ tăng cường kiểm tra việc thực hiện thoả thuận, cam kết quốc tế

Cho ý kiến về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Thỏa thuận quốc tế, đồng thời mong muốn các đại biểu Quốc hội quan tâm, ủng hộ dự án Luật, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật lần này quán triệt quan điểm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình thực hiện; bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, đồng thời giữ vững yêu cầu quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng cho rằng, hoạt động đối ngoại là nguồn lực rất quan trọng phục vụ phát triển đất nước. Thời gian qua, thông qua các chuyến thăm và làm việc ở nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Việt Nam đã thúc đẩy ký kết nhiều thỏa thuận, cam kết hợp tác quốc tế.

“Vấn đề không chỉ nằm ở việc ký kết mà còn ở khâu tổ chức thực hiện, làm sao để các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tối đa những cơ hội, lợi ích mà các thỏa thuận quốc tế mang lại. Ký kết là quan trọng, nhưng vấn đề quan trọng nhất là tổ chức thực thi” - Phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu thảo luận

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ còn cho biết, Việt Nam đã ký kết 18 hiệp định thương mại tự do. Đây là những cơ hội rất lớn để mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tế tại một số bộ, ngành, địa phương và trong cộng đồng doanh nghiệp, việc tận dụng những cơ hội, ưu đãi từ các hiệp định, nhất là ưu đãi về thuế quan, vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Do đó, cần tập trung khai thác hiệu quả các cam kết quốc tế, gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi sản xuất, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cũng theo đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, hiện nay, các cam kết, thỏa thuận cấp cao đã được tập trung thống kê, theo dõi, đôn đốc thực hiện thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ. Chính phủ cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết quốc tế, bảo đảm các kết quả đối ngoại được chuyển hóa thành những chương trình, dự án và hoạt động hợp tác cụ thể.

Trong quá trình thúc đẩy hợp tác quốc tế, bên cạnh việc rà soát kết quả thực hiện những cam kết đã ký kết, điều quan trọng hơn là phải xác định rõ định hướng, nội dung và lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới. Hợp tác quốc tế phải gắn chặt với định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu, nâng cao năng suất lao động, phát huy nguồn lực con người và phát triển kinh tế tri thức. Đây là những yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, qua đó huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.