Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Lào

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu toàn diện Việt Nam đạt được thời gian qua, tin tưởng Việt Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em của lãnh đạo và nhân dân Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em của lãnh đạo và nhân dân Lào; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào; chúc mừng những thành tựu Lào đạt được và tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và xác định việc gìn giữ, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, kết quả sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu- Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và xác định việc gìn giữ, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt - Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác quan trọng và phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề chiến lược.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt - Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; làm sâu sắc hợp tác quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là năng lượng, giao thông - vận tải và hạ tầng biên giới; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tham khảo thêm