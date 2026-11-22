Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại Quảng trường Tây Đô, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Chiều 22/11, tại Quảng trường Tây Đô, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Cần Thơ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Đồng Văn Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trương Cảnh Tuyên; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Thị Cẩm Đào; đại diện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân các phường Hưng Phú, Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An.

Ngày hội có sự tham dự của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nhân, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, nghệ nhân, đại diện các gia đình và cá nhân tiêu biểu.

Chương trình do phường Hưng Phú đăng cai tổ chức theo hình thức liên phường, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quà tặng tập thể phường Hưng Phú - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quà tặng tập thể phường Hưng Phú; cùng đồng chí Nguyễn Quang Đức trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn bốn phường.

Văn hóa nuôi dưỡng sự đoàn kết bền lâu

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng được Bộ Chính trị phân công cùng Đoàn công tác Trung ương về dự ngày hội với nhân dân thành phố Cần Thơ; gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các đại biểu và bà con nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đồng chí Nguyễn Quang Đức trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn bốn phường - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc để bồi dưỡng con người, định hướng lối sống, cách ứng xử và con đường phát triển đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc, đoàn kết luôn giữ vị trí đặc biệt. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng thời đề cao vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nuôi dưỡng lòng yêu nước và là cái gốc cho sự đoàn kết bền lâu.

Trải qua 96 năm hình thành và phát triển, từ Hội Phản đế đồng minh ra đời ngày 18/11/1930, Mặt trận luôn là nơi quy tụ các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, cùng chung sức trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại Quảng trường Tây Đô, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Ở mỗi khu dân cư, ngày hội là dịp để nhân dân cùng nhìn lại kết quả của một năm, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; đồng thời giúp thế hệ trẻ thêm trân trọng cội nguồn, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí tự lực, tự cường.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao thành phố Cần Thơ đã triển khai tốt chỉ đạo về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có các hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết và ngày hội liên phường tại Hưng Phú, Ninh Kiều, Cái Răng, Tân An.

Năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại 1.227/1.227 khu dân cư thuộc 103 xã, phường trên địa bàn thành phố, thu hút hơn 109.300 lượt người tham dự. Các hoạt động đã biểu dương, khen thưởng 910 tập thể, 3.140 hộ gia đình và 2.780 cá nhân tiêu biểu; trao 12.470 phần quà với tổng trị giá gần 3,3 tỷ đồng; trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 733 căn nhà đại đoàn kết và trao 280 suất học bổng.

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực và những nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào Kinh, Hoa, Khmer, Chăm, người dân có dịp gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu và chia sẻ những giá trị văn hóa của cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, tăng trưởng chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận được qua việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 9,01%, thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt khoảng 2,44 triệu tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, tăng trưởng chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận được qua việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Sau khi mở rộng không gian phát triển, Cần Thơ có quy mô dân số lớn hơn và nhiều lợi thế mới. Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Thành phố tăng trưởng 7,89%, đứng thứ hai trong năm địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá đây là kết quả đáng ghi nhận, song thành phố vẫn cần tiếp tục phấn đấu để đạt mục tiêu đã đề ra, nhất là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Phường Hưng Phú trao tặng kinh phí sửa chữa, xây dựng Nhà đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận những kết quả của bốn phường tham gia ngày hội. Trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn bốn phường đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, gần 6% ngân sách toàn thành phố; các phường đã trao 15.900 phần quà trị giá hơn 9 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định; các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo đồng hành cùng chính quyền trong các phong trào tại địa phương.

Giữ gìn bản sắc, xây dựng văn hóa từ mỗi gia đình, khu dân cư

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị thành phố Cần Thơ cùng các xã, phường tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ, để tinh thần ngày hội không chỉ dừng lại trong một ngày.

Trước hết, phải lấy dân làm gốc trong mọi công việc. Chủ trương, chính sách phải xuất phát từ đời sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Những vấn đề liên quan đến người dân phải bảo đảm để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần bám sát khu dân cư, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc và theo đến cùng việc giải quyết. Những công việc của người dân cần được giải quyết ngay tại cơ sở. Chính quyền địa phương hai cấp vận hành tốt hay chưa, thước đo rõ nhất là sự hài lòng của người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận hai cách làm tại phường Ninh Kiều: mô hình “Tiếng chuông đô thị”, giúp người dân hình thành thói quen bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; Câu lạc bộ pháp luật “Dân gần luật, luật gần dân”, sinh hoạt vào sáng thứ Sáu hằng tuần tại điểm tiếp công dân để giải đáp những vướng mắc pháp lý thường ngày.

Petrolimex ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của 4 phường - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đây là những mô hình nhỏ, ít tốn kém nhưng bền vững vì do người dân thực hiện và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị thành phố tổng kết, nhân rộng những cách làm hiệu quả trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng biểu dương phường Cái Khế đã bàn giao toàn bộ mặt bằng thuộc địa bàn phường phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 sau nhiều năm triển khai, coi sự đồng thuận của các hộ dân là biểu hiện cụ thể của tinh thần đoàn kết vì mục tiêu phát triển chung của thành phố.

“Đại đoàn kết nói cho cùng là như vậy, bằng những việc làm cụ thể vì lợi ích chung của quê hương, của đất nước”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Cần Thơ tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm, không để công việc chậm trễ vì thủ tục hoặc né tránh trách nhiệm. Tập trung hoàn thành các công trình giao thông, logistics trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho người dân.

“Kinh tế phát triển đến đâu, an sinh phải theo đến đó”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh; đồng thời đề nghị địa phương ngay từ bây giờ chuẩn bị chu đáo việc chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi gia đình đều có Tết an vui, đầm ấm.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Thành phố đầu tư cho văn hóa xứng với vị trí là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh của phát triển, theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Cần Thơ có những giá trị văn hóa đặc sắc như chợ nổi, đờn ca tài tử, miệt vườn, bến Ninh Kiều và nếp sống trọng nghĩa tình của người Tây Đô. Việc giữ gìn những giá trị ấy trong quá trình đô thị hóa cần được quan tâm ngay từ công tác quy hoạch, phát triển không gian sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa cơ sở.

Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết phải thực sự là ngày hội của nhân dân, phát huy vai trò của người dân trong tham gia và thụ hưởng văn hóa; tạo điều kiện để các cộng đồng gặp gỡ, hiểu biết, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý việc bảo tồn, phát huy văn hóa của đồng bào Khmer với những giá trị đặc sắc gắn liền với hệ thống chùa, phum sóc và các lễ hội truyền thống.

Nhắc đến giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Thường trực sử dụng hình ảnh chiếc ghe Ngo chỉ có thể về đích khi hàng chục tay chèo cùng chung một nhịp để nói về sức mạnh của sự đồng lòng, đoàn kết.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn thành phố quan tâm đầu tư thiết thực, hiệu quả cho giáo dục, sinh kế của đồng bào Khmer; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghệ thuật, nghề thủ công và không gian sinh hoạt truyền thống; phát huy vai trò của các vị sư sãi, người có uy tín trong vận động nhân dân bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng quê hương.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị xây dựng văn hóa từ nếp sống, cách ứng xử hằng ngày trong mỗi gia đình và cộng đồng. Gia đình phải là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực, lòng biết ơn và trách nhiệm; xóm ấp, phum sóc phải là nơi mọi người biết tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau.

Văn hóa ứng xử cần được thực hiện cả trên không gian mạng. Mỗi người phải có trách nhiệm với lời nói, thông tin chia sẻ, không xúc phạm, kỳ thị, gây tổn thương hoặc chia rẽ cộng đồng. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương từ thái độ tiếp dân, cách giải quyết công việc đến việc giữ lời hứa với nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự ngay từ khu dân cư; phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình tự quản, nắm chắc tình hình, giải quyết mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Giữ bình yên khu dân cư để người dân yên tâm làm ăn, sinh sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tin tưởng, với truyền thống hiếu khách, thủy chung, trọng nghĩa tình, cùng sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Thành phố sẽ vượt qua giai đoạn nước rút cuối năm 2026, phát triển xứng tầm trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo tiền đề bứt phá trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn tinh thần ngày hội được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực trong mỗi gia đình, khu dân cư, mỗi ngày trong năm. Mỗi khu dân cư cần lựa chọn những công việc phù hợp với nhu cầu và khả năng, như chăm lo gia đình neo đơn, giúp đỡ trẻ em có nguy cơ bỏ học, duy trì các lớp truyền dạy văn hóa, gìn giữ không gian sinh hoạt chung.

Những công việc đã thống nhất cần được nhân dân cùng góp sức thực hiện, công khai kết quả để mọi người biết và tham gia; để mỗi trẻ em lớn lên biết trân trọng văn hóa của đồng bào, của địa phương mình, mỗi người cao tuổi yên lòng vì có sự tiếp nối các truyền thống tốt đẹp và mỗi gia đình khi gặp khó khăn luôn tìm thấy sự sẻ chia của cộng đồng.