Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Bắt tay làm ngay, không đùn đẩy khi xây trung tâm dữ liệu giao thông

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: CP

Bắt tay làm ngay, không đùn đẩy, né tránh

Chiều 31/10, phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án "Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050" do Bộ Công an tổ chức theo hình thức trực tuyến, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương, đánh giá cao Bộ Công an đã chủ động, tích cực tham mưu ban hành Đề án, các cơ chế đặc thù và kế hoạch triển khai trong thời gian ngắn, với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương.

Để Đề án nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thực chất, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là cụ thể hóa kế hoạch và cá thể hóa trách nhiệm thực hiện.Các cơ quan, địa phương phải khẩn trương chuyển mục tiêu, yêu cầu của Đề án và kế hoạch thực hiện của Chính phủ thành những chương trình, nhiệm vụ cụ thể; bắt tay làm ngay, không đùn đẩy, né tránh. Kết quả triển khai phải được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể theo các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, không đánh giá chỉ qua báo cáo.

Bộ Công an giữ vai trò đầu mối, chủ trì xây dựng lộ trình thực hiện, lượng hóa mục tiêu, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và phối hợp với các địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: CP

Đối với cơ chế đầu tư công đặc biệt hoặc trình tự, thủ tục đầu tư công khẩn cấp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, xác định những dự án đủ điều kiện áp dụng để triển khai theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ chế này chỉ phát huy tác dụng khi được áp dụng kịp thời, đúng mục đích và mang lại hiệu quả thực tế.

Việc áp dụng các cơ chế đầu tư đặc thù phải bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn lực hiệu quả, đúng quy định; tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Ứng dụng AI hỗ trợ ra quyết định, nâng cao hiệu quả quản lý

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thống nhất mô hình, kiến trúc, dữ liệu và công nghệ ngay từ đầu, bảo đảm hệ thống từ Trung tâm cấp quốc gia thuộc Bộ Công an đến các trung tâm cấp tỉnh được triển khai đồng bộ, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc xây dựng một Trung tâm cấp quốc gia hiện đại sẽ không đáp ứng được mục tiêu của Đề án nếu hệ thống tại các địa phương không tương thích, không kết nối được theo kiến trúc chung. Do đó, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu tư xong mới tính đến kết nối, xây dựng cơ sở dữ liệu rồi mới tính đến chia sẻ hoặc mua sắm thiết bị thiếu tính tương thích.

Phó Thủ tướng Thường trực và các đại biểu tại Hội nghị - Ảnh: CP

Đồng thời, các đơn vị cần tập trung phát triển phần mềm dùng chung, nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, hệ thống giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông; đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ, ứng dụng AI hỗ trợ ra quyết định, nâng cao hiệu quả quản lý. Việc đầu tư hạ tầng, thiết bị phải gắn với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và vận hành các trung tâm...

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo triển khai Đề án trên địa bàn; chủ động bố trí ngân sách, ưu tiên nguồn vốn, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, các địa phương phải rà soát hệ thống hạ tầng, thiết bị hiện có, tổ chức triển khai các dự án thành phần phù hợp với kiến trúc tổng thể, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống quốc gia.