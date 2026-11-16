Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: 6 nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số hướng tới tăng trưởng của ngành xây dựng

Tiếp nối Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng năm 2026, chiều 16/11, Bộ Xây dựng đã chính thức khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng, với sự tham dự của ông Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương; ông Hoàng Minh Sơn, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Trần Anh Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Hoàng Minh, Thứ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao sự chủ động cùng những kết quả tích cực của Bộ Xây dựng trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngành xây dựng giữ vị trí nền tảng, có vai trò kiến tạo không gian phát triển, đi trước mở đường cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở, vật liệu xây dựng cho đến quy hoạch đô thị và nông thôn - mỗi bước tiến công nghệ của ngành xây dựng đều có sức lan tỏa sâu rộng, trực tiếp tiết giảm chi phí xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư công và cải thiện chất lượng sống của Nhân dân. Vì vậy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu nâng cao chất lượng phát triển của ngành.

Để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm thúc đẩy tăng trưởng của ngành xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Bộ Xây dựng hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh; tập trung nghiên cứu và từng bước làm chủ công nghệ phục vụ hạ tầng chiến lược; phát triển dữ liệu dùng chung, đổi mới phương thức quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp; cần lấy những vấn đề thiết thực của người dân và doanh nghiệp làm cơ sở xác định nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; phát triển nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết giữa nhà nước - nhà trường, viện nghiên cứu - doanh nghiệp; đưa sản phẩm nghiên cứu vào ứng dụng và tăng cường kỷ luật thực hiện.

“Cổng thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành ra mắt hôm nay phải thực sự trở thành “sàn giao dịch” kết nối cung - cầu công nghệ hiệu quả, minh bạch”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh và đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng trực tiếp chỉ đạo cụ thể hóa các kết luận của Hội nghị vào kế hoạch công tác năm 2027 và giai đoạn tiếp theo với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại và đổi mới phương thức quản trị.

Đối với ngành xây dựng, đây vừa là cơ hội, vừa là yêu cầu cấp thiết. Với phạm vi quản lý rộng, bao gồm kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản, hoạt động đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, ngành xây dựng có vai trò quan trọng trong việc tạo lập nền tảng hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước, ngành xây dựng phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và năng lực quản lý, điều hành.

Chính thức khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng được xây dựng là đầu mối tập trung cung cấp, chia sẻ thông tin, tri thức và kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải; trong đó có hệ thống giới thiệu, công bố những kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Đây được kỳ vọng trở thành kho tri thức số ngành xây dựng, tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, đội ngũ nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều công nghệ tiên tiến như Mô hình thông tin công trình BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình, vật liệu mới và các giải pháp kỹ thuật hiện đại đã được nghiên cứu, ứng dụng trong thiết kế, thi công và quản lý vận hành, khai thác các công trình xây dựng, giao thông.

Các đại biểu tham quan Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã chủ động xác định, đề xuất và được Bộ khoa học và Công nghệ thẩm định và đang triển khai 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hướng tới từng bước làm chủ công nghệ.

Để tăng cường hiệu quả khai thác, ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Xây dựng đã triển khai và tiếp nhận 761 sản phẩm đề xuất từ 53 cơ quan, đơn vị, trong và ngoài bộ. Hội đồng Khoa học Bộ Xây dựng đã đánh giá, lựa chọn được 138 sản phẩm tiêu biểu để công bố trên Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của bộ. Trong số đó, 6 sản phẩm được giới thiệu tham luận trực tiếp tại sự kiện, thuộc các lĩnh vực quản lý công trình xây dựng, hàng không, hàng hải, đường sắt và giao thông công cộng.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ Xây dựng đã hoàn thành đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu, đồng bộ hơn 11 triệu bản ghi với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 96,8%. Những kết quả này từng bước tạo nền tảng để đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển ngành xây dựng.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, chiều cùng ngày, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học học có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của ngành xây dựng. Hoạt động này đồng thời khích lệ đội ngũ trí thức tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của ngành.

Bộ Xây dựng tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học học có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của ngành xây dựng. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Theo chương trình, 14 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 6 cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc được trao Bằng khen; 28 cá nhân được trao Bằng khen và 25 cá nhân được trao biểu trưng tôn vinh.

Với quy mô và nội dung được chuẩn bị bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng thể hiện tinh thần chủ động, tiên phong của Bộ Xây dựng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời khẳng định quyết tâm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.