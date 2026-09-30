Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: 5 chuyển đổi để làm chủ năng lực công nghiệp hỗ trợ

Đối với Đà Nẵng, việc phát huy tinh thần cách mạng của cụ Huỳnh Thúc Kháng càng có ý nghĩa khi thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn, nguồn lực phong phú nhưng đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, bản lĩnh, năng lực quản trị và trách nhiệm trước nhân dân.