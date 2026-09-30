Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: 5 chuyển đổi để làm chủ năng lực công nghiệp hỗ trợ
Sáng 30/9, tại Phú Thọ, phát biểu kết luận Hội thảo "Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc Từ nêu 5 vấn đề về nhận thức, đề nghị đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận với 5 chuyển đổi căn bản và tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/video--pho-thu-tuong-thuong-truc-pham-gia-tuc--5-chuyen-doi-de-lam-chu-nang-luc-cong-nghiep-ho-tro-554123.htm