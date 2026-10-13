Phó Thủ tướng thường trực: Nghiên cứu mua lại nhà thương mại chưa bán được để cho thuê

Sáng 13/10, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.

Khuyến khích đầu tư nhà ở đáp ứng khả năng chi trả, nhà cho thuê

Tại phiên họp, nhiều địa phương phản ánh tình trạng lãi suất vay còn cao, thời gian thu hồi vốn kéo dài khiến doanh nghiệp thiếu động lực tham gia phát triển nhà ở cho thuê. Các ý kiến đề nghị có cơ chế tín dụng dài hạn, chính sách tài chính phù hợp với đặc điểm của phân khúc này.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân đề xuất nghiên cứu cơ chế tính giá thuê phù hợp với nhà ở cho thuê đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước. Theo đó, ông Quân cho rằng cần xem xét giảm hoặc không tính một số khoản liên quan đến yêu cầu bảo toàn vốn để giá thuê phù hợp khả năng chi trả của công nhân, người lao động.

Các địa phương tham dự trực tuyến phiên họp. Ảnh: Chính phủ

Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh thì kiến nghị nghiên cứu cơ chế tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các dự án nhà ở cho thuê, đồng thời sử dụng nguồn lực từ Quỹ nhà ở để mua lại căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội, hình thành quỹ nhà cho thuê do địa phương quản lý.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đồng Nai Nguyễn Kim Long đề nghị tăng quyền chủ động cho chính quyền địa phương trong lựa chọn loại hình nhà ở xã hội.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM Lê Hoàng Châu kiến nghị nghiên cứu cơ chế phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư từ phân khúc cao cấp sang nhà ở đáp ứng khả năng chi trả và nhà ở cho thuê.

Giải đáp kiến nghị của địa phương, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết các quy định hiện hành đã có cơ chế tạo lập quỹ nhà thông qua hình thức mua nhà ở bên cạnh đầu tư xây dựng mới. Bộ cũng đang nghiên cứu hoàn thiện quy định theo hướng tăng tính chủ động cho địa phương trong lựa chọn loại hình nhà ở xã hội.

Nghiên cứu nhà ở là tài sản công chưa sử dụng làm nhà ở cho thuê

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Với những dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài, ông lưu ý tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc theo thẩm quyền, sớm đưa những dự án đã được tháo gỡ vào vận hành, khai thác để khơi thông nguồn lực, bổ sung nguồn cung nhà ở, nhất là những sản phẩm có giá phù hợp khả năng chi trả của người dân.

Các cơ quan cần kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh: Chính phủ

Với yêu cầu phát triển nhà ở theo nhu cầu thực tế, Phó Thủ tướng thường trực chỉ đạo đánh giá đúng quan hệ cung - cầu trên thị trường bất động sản.

Về bất động sản tồn kho, ông chỉ ra thực tế có nơi nhu cầu nhà ở rất lớn nhưng nguồn cung không đáp ứng, ngược lại, có những khu vực nhiều nhà đã xây dựng nhưng không có người sử dụng. Vì vậy, ông cho rằng không thể chỉ dựa vào số lượng giao dịch giảm để đánh giá sức cầu mà phải xem xét cơ cấu sản phẩm, vị trí dự án, điều kiện hạ tầng và khả năng tiếp cận của người mua.

Đối với nhà ở cho thuê, ông gợi mở đây là hướng phát triển cần được ưu tiên, phù hợp với đặc điểm dịch chuyển việc làm của công nhân, người lao động. Ông đề nghị phải đa dạng hóa hình thức đầu tư, huy động doanh nghiệp tham gia, kết hợp nguồn lực nhà nước với nguồn lực xã hội.

Với nguồn nhà ở đã đầu tư nhưng chưa khai thác hiệu quả, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp, bổ sung nguồn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Trong quá trình thảo luận, ông cũng gợi mở khả năng mua lại những căn nhà ở thương mại đã xây dựng nhưng chưa tiêu thụ được để bố trí cho thuê, trên cơ sở bảo đảm hiệu quả, phù hợp quy hoạch và pháp luật.

Còn với nhà ở tái định cư, nhà ở thuộc tài sản công chưa được bố trí sử dụng, Phó Thủ tướng thường trực định hướng nghiên cứu giải pháp chuyển đổi công năng, đưa vào khai thác làm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.