Phó Thủ tướng thường trực: Nghiên cứu đường sắt từ sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội

Ngày 29/10, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về kết nối giao thông với sân bay Gia Bình.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, để đáp ứng nhu cầu vận tải, hệ thống giao thông kết nối sân bay đang được nghiên cứu theo các hướng Hà Nội, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Hải Phòng và Quảng Ninh, bao gồm đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia và đường sắt liên vùng.

Quy hoạch sân bay Gia Bình đã bố trí ga đường sắt trong khu vực sân bay. Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu phương án kết nối tuyến đường sắt đô thị từ Hà Nội qua Bắc Ninh vào nhà ga này, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch đường sắt và quy hoạch cảng hàng không.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng báo cáo. Ảnh: Chính phủ

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thành phố đang nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 8 qua Bắc Ninh đến sân bay Gia Bình. Hai địa phương đã cơ bản thống nhất về hướng kết nối.

Tuy nhiên, theo phương án đang nghiên cứu, hành khách từ sân bay muốn đến một số khu vực trung tâm Hà Nội vẫn phải chuyển sang tuyến khác. Hà Nội đang nghiên cứu thuê tư vấn độc lập để rà soát hướng tuyến và dự báo lưu lượng hành khách.

Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, địa phương sẵn sàng tham gia thực hiện phương án kết nối theo hướng tuyến được cơ quan có thẩm quyền xác định, phù hợp với khả năng nguồn lực. Bắc Ninh cũng kiến nghị bố trí đồng bộ hạ tầng đường sắt ngầm và không gian nhà ga ngay trong quá trình xây dựng sân bay, tránh phải thi công bổ sung sau khi công trình đi vào khai thác.

Hà Nội nghiên cứu phương án ga trung tâm để kết nối các tuyến đường sắt

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát tổng thể, đề xuất phương án kết nối giao thông giữa sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, vùng Thủ đô và các trung tâm kinh tế.

Trong đó, tập trung làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch sân bay với mạng lưới đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng, đường bộ và các đầu mối giao thông, logistics trong khu vực.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổng hợp phương án kết nối, danh mục công trình, thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, nhu cầu nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với Hà Nội, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị thuộc thẩm quyền, bảo đảm khoa học, đồng bộ, liên thông, hiệu quả.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Chính phủ

Hà Nội cần làm rõ mối quan hệ giữa đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các loại hình vận tải khác; đề xuất phương án kết nối mạng lưới đường sắt đô thị với sân bay Gia Bình, sân bay Nội Bài và trung tâm Hà Nội. Trong đó, tập trung nghiên cứu tuyến số 8 và các tuyến liên quan, vị trí nhà ga, đầu mối trung chuyển và khả năng tiếp cận khu vực nhà ga hàng không.

Hà Nội nghiên cứu phương án ga trung tâm để kết nối các tuyến đường sắt, tạo thuận lợi cho hành khách. Việc lựa chọn phương án cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố. Theo Phó Thủ tướng thường trực, ga trung tâm không chỉ có vai trò trong tổ chức giao thông mà còn gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), thương mại và dịch vụ quanh nhà ga.

Việc tổ chức mạng lưới phải tính đến hành trình thực tế của hành khách, hạn chế đi vòng hoặc chuyển tàu nhiều lần, nhất là đối với khách quốc tế mang theo hành lý. Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh định hướng nghiên cứu kết nối liên thông, trực tiếp giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội, trên cơ sở tính toán kỹ phương án quy hoạch và tổ chức vận hành.

Đối với Bắc Ninh, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu thành phố chủ trì rà soát các quy hoạch, công trình giao thông và hạ tầng tiếp cận nhà ga hành khách, khu hàng hóa, đầu mối trung chuyển của sân bay Gia Bình thuộc phạm vi quản lý.

Bắc Ninh phối hợp với Hà Nội, Hải Phòng, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thống nhất phương án kết nối đường bộ, đường sắt và vận tải công cộng theo từng giai đoạn khai thác sân bay. Đồng thời, xác định rõ phạm vi công việc, nhu cầu sử dụng đất, nguồn lực và tiến độ các dự án thuộc trách nhiệm địa phương; gửi kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 20/11 để tổng hợp, theo dõi.

Hà Nội, Bắc Ninh và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, kịp thời cung cấp hồ sơ quy hoạch, thông tin dự án, nhu cầu vận tải và kế hoạch đầu tư phục vụ việc rà soát, đề xuất phương án kết nối tổng thể.