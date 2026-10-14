Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ

Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đạt bước tiến quan trọng

Sáng 14/10, tại Hà Nội, hơn 200 đại diện là quan chức Chính phủ, các bộ ngành, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2026. Đây là sự kiện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ (U.S. Chamber of Commerce) đồng tổ chức.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hai nước tiếp tục triển khai tầm nhìn chiến lược về phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Với chủ đề “Kỷ nguyên tăng trưởng mới: Đưa quan hệ Đối tác Kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu”, Hội nghị tập trung thảo luận với 3 định hướng chính: Kinh tế số và làn sóng đổi mới; Thúc đẩy động lực tăng trưởng kinh tế; Cam kết đồng hành cùng Việt Nam: Sản xuất, Đầu tư và Tăng trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn 3 năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển quan trọng. Có thể khái quát 5 kết quả nổi bật:

Thứ nhất, tăng cường đối thoại và củng cố niềm tin. Trao đổi cấp cao, hợp tác nghị viện và các cơ chế đối thoại tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xử lý khác biệt.

Thứ hai, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác. Hai bên đang tích cực hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng để hướng tới xây dựng khuôn khổ hợp tác ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao, tạo điều kiện cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư dài hạn.

Thứ ba, tăng cường liên kết cùng với dòng vốn đầu tư, thương mại hai chiều. Quan hệ kinh tế đang mở rộng từ trao đổi hàng hóa sang kết nối doanh nghiệp, liên kết sản xuất và chuỗi cung ứng. Đây là cơ sở để phát triển quan hệ đối tác dài hạn, gia tăng giá trị tại chỗ và kết nối doanh nghiệp hai nước vào chuỗi cung ứng của nhau.

Thứ tư, mở rộng hợp tác công nghệ, hợp tác bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, năng lượng sạch và đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo sự liên kết, tích hợp thế mạnh công nghệ của Hoa Kỳ với năng lực sản xuất và nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Thứ năm, gắn kết hợp tác song phương với khu vực và toàn cầu. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng gắn với các vấn đề sâu rộng hơn của khu vực và quốc tế, từ khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng đến hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương, góp phần mở rộng hợp tác và gắn kết lợi ích của hai nước với hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2026 diễn ra vào ngày 14/10, tại Hà Nội.

Thông tin tại hội nghị cũng cho thấy, trong thời gian qua, quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh, đạt 157,83 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 24,5% so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua, ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch VCCI cho rằng: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam rất vui mừng khi chứng kiến ngày càng nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ hiện diện, mở rộng hoạt động và đầu tư tại Việt Nam. Những tên tuổi như HP, NVIDIA trong lĩnh vực công nghệ, FedEx trong lĩnh vực logistics và Excelerate Energy trong lĩnh vực năng lượng.

Các doanh nghiệp này không chỉ mang đến nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam. “Đặc biệt, sự hiện diện của đông đảo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tại khán phòng hôm nay chính là minh chứng sống động cho sự quan tâm và tiềm năng hợp tác to lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Điều này cũng khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời phản ánh niềm tin và triển vọng hợp tác ngày càng lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước” – ông Nguyễn Quang Vinh thông tin.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại hội nghị.

Triển vọng hợp tác tích cực

Đánh giá về cơ hội hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Quang Vinh cho rằng: Vẫn còn nhiều dư địa hợp tác chưa được khai thác hết. Trong đó, về thu hút đầu tư từ Hoa Kỳ, đại diện VCCI cho rằng, vị trí thứ 11 trên tổng số 153 quốc gia và lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam không phản ánh hết tiềm lực của doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Theo đó, để thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian tới, VCCI cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với AmCham Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại phát triển thực chất, cân bằng và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cũng đánh giá cao cơ hội hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ. Theo Thứ trưởng, Việt Nam có thế mạnh về năng suất, lực lượng lao động dồi dào, trẻ và khả năng tham gia các chuỗi cung ứng quốc tế. Trong khi đó, Hoa Kỳ có lợi thế về công nghệ nguồn, năng lượng, tài chính, đổi mới sáng tạo và quản trị công nghiệp hiện đại.

“Bộ Công Thương nhất quán quan điểm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển theo hướng ổn định, cân bằng, hài hoà lợi ích và bền vững” – ông Trương Thanh Hoài khẳng định và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì đối thoại chính sách, tạo thuận lợi thương mại, đầu tư và mở rộng nhập khẩu các sản phẩm mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng, máy móc, thiết bị, công nghệ chất lượng cao và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực điện khí, hạ tầng năng lượng, truyền tải điện, pin lưu trữ năng lượng và hoan nghênh doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, chuyển giao công nghệ phát triển ngành năng lượng Việt Nam…

Hơn 200 đại diện là quan chức Chính phủ, các bộ,l ngành, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2026.

Đồng tình với quan điểm trên, bà Jennifer Wicks - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng: "Với sự hậu thuẫn của Chính phủ, các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng đóng vai trò quyết định trong hợp tác với Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu của hai bên. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng mong muốn có những cơ hội mới tại Việt Nam và họ sẽ tự tin theo đuổi những cơ hội đó nếu khuôn khổ pháp luật cho họ các điều kiện thuận lợi để thành công".

Ông Mark Gillin, Chủ tịch Ban Lãnh đạo Quốc gia của AmCham Việt Nam, cho rằng: “Cơ hội đã rất rõ ràng. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư, mở rộng hoạt động và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam”. Tuy nhiên, kết quả hợp tác trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc vào khâu thực thi, bao gồm các quy định có tính ổn định và dễ dự đoán, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, khả năng tiếp cận năng lượng và nguồn nhân lực, cũng như niềm tin vào những cam kết chính sách quan trọng sẽ được chuyển hóa thành kết quả thực tiễn. Đây chính là vấn đề đòi hỏi Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ.

Ông John Goyer, Phó Chủ tịch phụ trách Đông Nam Á và Châu Đại Dương của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nhận định: “Việt Nam ngày càng trở thành đối tác quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và giữ vai trò then chốt trong giai đoạn hợp tác tiếp theo của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á”.