Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm và làm việc với một số doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận

Quang cảnh buổi làm việc tại Công ty TNHH QMH Computer. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Phạm Gia Túc làm việc tại Công ty TNHH QMH Computer. Ảnh: Viết Dư

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc với Công ty TNHH QMH Computer. Ảnh: Viết Dư

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ…; các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH QMH Computer (Tập đoàn Quanta Computer Inc.) báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Văn Huỳnh

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã báo cáo tình hình đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Mỹ Thuận. Lãnh đạo Công ty TNHH QMH Computer cho biết: Công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2024 với tổng vốn thực hiện là 240 triệu USD, chuyên sản xuất, gia công máy tính xách tay, máy tính để bàn, thiết bị ngoại vi và linh kiện điện tử…; tổng số lao động thực tế dự kiến khoảng 15 nghìn người, với mức thu nhập bình quân 17,2 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2025, Công ty đạt doanh thu 2,27 tỷ USD, nộp ngân sách 12,7 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Công ty đạt gần 4,1 tỷ USD, nộp ngân sách 16,2 tỷ đồng. Năm 2027, Công ty dự kiến đầu tư lũy kế 264 triệu USD với 40 dây chuyền để sản xuất 5,5 triệu sản phẩm các loại; phấn đấu doanh thu đạt 6,2 tỷ USD; tạo việc làm cho 16,5 nghìn lao động (trong đó trên 95% lao động có hộ khẩu tại Ninh Bình).

Đại diện Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Huỳnh

Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam chuyên sản xuất đồ gia dụng và dụng cụ nhà bếp công nghệ cao xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu có tổng vốn đầu tư đăng ký là 65 triệu USD, với tổng diện tích 85 nghìn m2. Công ty đã đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại như: 200 máy ép phun nhựa mới; 100 máy tạo hình… để sản xuất được 180 triệu sản phẩm gia dụng và dụng cụ nhà bếp công nghệ cao; tổng giá trị xuất khẩu lũy kế đạt 60 triệu USD; tạo việc làm cho trên 800 lao động với mức thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng… Tính đến hết tháng 10/2026, tổng số container hàng hóa xuất khẩu của Công ty đạt 3.200 container…

Công ty TNHH nhôm Kam Kiu (Việt Nam) - Tập đoàn Kim Kiều chuyên sản xuất các dòng sản phẩm nhôm công nghệ cao (thanh hợp kim nhôm xanh, vật liệu điện tử 3C cao cấp và phụ kiện nhôm ô tô) với công suất thiết kế khoảng 183.000 tấn/năm… Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 90 triệu USD (hơn 2.292 tỷ đồng) trên diện tích hơn 12 ha. Hiện, Công ty đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục nhà xưởng bao gồm các cấu phần là: xưởng ép đùn, xưởng đúc, kho thành phẩm, xưởng thu hồi nhôm và các hạng mục phụ trợ.

Đến nay, xưởng ép đùn của Công ty đã hoàn thiện được 90%; xưởng đúc đã hoàn thiện 80%; kho thành phẩm hoàn thiện 100%; các xưởng phụ trợ dự kiến sẽ hoàn thiện trong đầu năm tới. Đến thời điểm hiện tại thì toàn bộ máy móc thiết bị hiện đại của nhà xưởng đã được vận chuyển vào trong khu vực xưởng ép đùn, bao gồm cả hệ thống cẩu trục; robot công nghiệp tân tiến. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào đầu năm 2027, sử dụng dây chuyền sản xuất công nghệ cao, hiện đại; dự kiến tạo việc làm cho khoảng 300 lao động…

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH QMH Computer (Tập đoàn Quanta Computer Inc.) Ảnh: Văn Huỳnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH QMH Computer. Ảnh: Viết Dư

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cho biết: Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn duy trì kênh liên hệ thường xuyên với doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai dự án, tỉnh đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đồng thời kiến nghị với các bộ, ban, ngành Trung ương giải quyết nhanh các thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Đặc biệt, tỉnh đã thành lập các tổ công tác chuyên trách để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động. Về chiến lược nhân lực dài hạn, trên cơ sở xác định nhu cầu và trình độ chuyên môn thực tế, tỉnh sẽ triển khai đào tạo, bồi dưỡng để người lao động đáp ứng yêu cầu làm việc trực tiếp; đồng thời thực hiện cơ chế đặt hàng, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH QMH Computer. Ảnh: Viết Dư

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong giai đoạn tới dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận trong việc thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm và đóng góp ngân sách cho tỉnh Ninh Bình thời gian qua.

Trước định hướng mở rộng sản xuất với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu vượt 6 tỷ USD của Công ty TNHH QMH Computer, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Công ty tập trung vào ba định hướng lớn: Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tạo cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp tại Ninh Bình nói riêng tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu của Tập đoàn Quanta Computer Inc.; Sớm xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Việt Nam để nghiên cứu, bắt kịp tốc độ đổi mới công nghệ của các dòng sản phẩm hiện đại; Tiếp tục mở rộng quy mô, sớm đưa các dự án sản xuất chip điện tử và công nghệ cao về Ninh Bình…

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Ninh Bình sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Đặc biệt, nếu Tập đoàn Quanta và các đối tác quốc tế quyết định đầu tư phát triển công nghệ cao, sản xuất chip điện tử tại Ninh Bình, Chính phủ sẽ cùng các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù, gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng nội địa…

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam. Ảnh: Viết Dư

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết nhu cầu về đồ gia dụng công nghệ cao hiện nay ở các thị trường xuất khẩu và ngay cả ở thị trường Việt Nam là rất lớn; mong muốn Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam tiếp tục mở rộng quy mô, hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp. Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty cần quan tâm nghiên cứu để thiết kế ra những sản phẩm có mẫu mã phù hợp, đáp ứng yêu cầu, thị hiếu của thị trường xuất khẩu và nội địa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc dự án của Công ty TNHH nhôm Kam Kiu (Việt Nam) triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Trong quá trình triển khai dự án, Công ty cần thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường; nếu gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Công ty trao đổi, phối hợp với các cơ quan chức năng của Ninh Bình để được kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng bức tranh Hồ Gươm cho lãnh đạo Công ty TNHH QMH Computer. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty TNHH QMH Computer. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam. Ảnh: Văn Huỳnh

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công ty TNHH nhôm Kam Kiu (Việt Nam) - Tập đoàn Kim Kiều. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trò chuyện cùng lãnh đạo Công ty TNHH QMH Computer. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Công ty TNHH nhôm Kam Kiu (Việt Nam) - Tập đoàn Kim Kiều. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan khu trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam. Ảnh: Viết Dư