Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc sẽ sang thăm và làm việc tại Lào

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp đồng chí Linkham Douangsavanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào vào ngày 14/7/2026 tại Trụ sở Chính phủ. (Nguồn: VGP/PN)

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất, hiệu quả trên tất cả lĩnh vực.

Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố với độ tin cậy cao. Hai bên duy trì truyền thống trao đổi cấp cao và các cấp, hợp tác quốc phòng – an ninh, tiếp tục là trụ cột trong quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển tích cực.

Trong đó, hai bên đang đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông nhằm gắn kết hai nền kinh tế, cũng như tăng cường hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân hợp tác giữa các địa phương, nhất là các vùng biên giới tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian qua.