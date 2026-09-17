Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu 4 trọng tâm thúc đẩy kết nối thị trường, hạ tầng và chuỗi cung ứng ASEAN - Trung Quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường cùng lãnh đạo, đại diện các nước tham dự Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23. (Nguồn: VGP)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của nước chủ nhà Trung Quốc và chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đối với Hội chợ và Hội nghị lần này; thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc và chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đối với hợp tác ASEAN - Trung Quốc. Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng sự kiện quan trọng này sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai bên.

Từ kết nối thị trường sang kết nối năng lực phát triển

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong gần 4 thập kỷ qua, quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã chứng tỏ là một trong những hình mẫu hợp tác thành công và ổn định nhất. Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai bên đã đạt tiến triển đột phá, với kim ngạch tăng hơn 130 lần, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD năm 2025, đưa hai bên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Trung Quốc tiếp tục là nhà đầu tư FDI hàng đầu tại nhiều nước ASEAN.

Trong tổng thể quan hệ ASEAN - Trung Quốc, hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Trung Quốc đóng góp động lực mạnh mẽ và có vai trò quan trọng trong kết nối thị trường, chuỗi sản xuất. Hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển tích cực.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 216 tỷ USD, tăng trên 35% so với cùng kỳ năm 2025; với hơn 7.000 dự án, 37 tỷ USD, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đứng thứ 6/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

“Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp nhiều hơn để mở rộng không gian hợp tác ASEAN - Trung Quốc, vì sự thịnh vượng chung”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Lễ khai mạc. (Nguồn: VGP)

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, qua 23 kỳ tổ chức, CAEXPO và CABIS đã đi một hành trình rất đáng ghi nhận, từ một Hội chợ xúc tiến thương mại trở thành nền tảng hợp tác quan trọng, kết nối thị trường, đầu tư, công nghệ và doanh nghiệp của ASEAN và Trung Quốc.

Việc Hội chợ và Hội nghị năm nay đặt Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0, gồm trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và chuỗi cung ứng ở vị trí trung tâm cho thấy hợp tác Trung Quốc - ASEAN đang mở ra bước chuyển mới: Từ kết nối thị trường sang kết nối năng lực phát triển; từ trao đổi hàng hóa truyền thống sang xúc tiến thương mại số và đầu tư công nghệ cao.

“Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và tự hào là một thành viên tích cực đóng góp vào thành công chung của các kỳ Hội chợ CAEXPO và CABIS”, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.

Tại Hội chợ lần này, Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự, với hơn 200 gian hàng và nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú. Đây là minh chứng sống động thể hiện quyết tâm và mong muốn của Việt Nam đóng góp ngày càng nhiều hơn vào thúc đẩy xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển giữa ASEAN và Trung Quốc.

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh 4 đề xuất hợp tác.

Một là, đưa Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0 thực sự đi vào cuộc sống; đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư; mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng hóa của nhau.

Hai là, thúc đẩy thương mại, đầu tư ASEAN- Trung Quốc theo hướng cân bằng, bền vững; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp hai bên trong nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và các lĩnh vực mới.

Ba là, đẩy mạnh kết nối số và đổi mới sáng tạo; cùng khai thác tiềm năng và sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử xuyên biên giới, hạ tầng số và logistics thông minh; cùng nhau thúc đẩy hệ sinh thái số khu vực đổi mới, an toàn và bao trùm.

Bốn là, tăng cường kết nối hạ tầng ASEAN - Trung Quốc cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, đặc biệt là kết nối giao thông xuyên biên giới, logistics và các hành lang kinh tế, qua đó hình thành chuỗi cung ứng khu vực ổn định, hiệu quả cao.

Khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực chia sẻ với các đại biểu dự Lễ khai mạc thông điệp: “Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Nguồn: VGP)

Nơi hội tụ cơ hội thương mại, đầu tư và công nghệ

CAEXPO và CABIS lần thứ 23 diễn ra vào dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - ASEAN. Năm 2026 là năm then chốt để đẩy nhanh việc thực hiện Nghị định thư nâng cấp Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0, với chủ đề “Chia sẻ cơ hội 3.0, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp”.

Với tổng diện tích trưng bày khoảng 170.000 m², Hội chợ tập trung giới thiệu những thành quả mới nhất trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, cũng như những cơ hội mới đến từ Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0.

Hơn 3.400 doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ, tăng 5,3% so với kỳ trước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm một số gian trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ. (Nguồn: VGP)

Khu vực triển lãm chính tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Nam Ninh có tổng diện tích 100.000 m², chia thành 5 khu vực: Thương mại hàng hóa, hợp tác đầu tư, thương mại dịch vụ, công nghệ tiên tiến và “Thành phố quyến rũ”.

Khu vực triển lãm tại khu dân cư Nam A có diện tích 10.000 m², giới thiệu các kịch bản ứng dụng tại ASEAN liên quan đến sản phẩm đầu cuối AI, các giải pháp ứng dụng ngành nghề đặc sắc, ứng dụng dịch vụ công nghệ…

Khu vực triển lãm tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Quế Lâm có diện tích 60.000 m², tập trung vào du lịch và thương mại xuyên biên giới, liên kết giữa văn hóa-du lịch với kinh tế-thương mại, kích cầu tiêu dùng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe giới thiệu về các sản phẩm của Việt Nam trưng bày tại Hội chợ. (Nguồn: VGP)

Đây là kỳ Hội chợ có hàm lượng công nghệ cao, với việc ra mắt hàng loạt sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm lần đầu được công bố trong nhiều ngành nghề. Khu vực trưng bày của các nước ASEAN rất phong phú, từ nông nghiệp, thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống đến các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như viễn thông số, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, AI…

Lần đầu tiên, Hội chợ có “khu triển lãm nhu cầu các nước ASEAN”, tập trung vào nhu cầu dự án và ứng dụng trong các lĩnh vực giao thông, logistics thông minh, ứng dụng AI, quản trị đô thị, xây dựng khu công nghiệp…, cung cấp cho người tham gia Hội chợ các dịch vụ xuyên suốt từ kết nối, đàm phán đến theo dõi tiến độ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao đổi với các đơn vị khi đi thăm một số gian trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ. (Nguồn: VGP)

Ngoài ra, CAEXPO và CABIS lần thứ 23 cũng sẽ làm nổi bật nhu cầu hợp tác sâu rộng về kinh tế - thương mại trong các lĩnh vực hợp tác trọng điểm liên quan đến Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0, như nâng cấp kinh tế số, kinh tế xanh và carbon thấp; thúc đẩy các công nghệ, sản phẩm tiên phong, cốt lõi trong các lĩnh vực mới nổi, chiến lược; đẩy mạnh hợp tác chuỗi cung ứng xuyên biên giới thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia Hội chợ.

Việt Nam tiếp tục tham gia CAEXPO với quy mô lớn, tổng diện tích trưng bày khoảng 3.000 m², là một trong những quốc gia ASEAN có diện tích gian hàng lớn nhất tại CAEXPO năm nay, với các sản phẩm trưng bày thuộc những lĩnh vực thế mạnh truyền thống như thực phẩm và đồ uống, đồ gỗ nội thất, thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng.

Tại Hội chợ năm nay, tỉnh An Giang của Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò “Thành phố quyến rũ”, giới thiệu những ưu thế về vị trí địa lý, tài nguyên phong phú, để chuyển từ xuất khẩu hàng hóa sang hợp tác công nghiệp.

Tỉnh An Giang sẽ tập trung quảng bá các sản phẩm nông, lâm nghiệp chất lượng cao, đặc sắc, cũng như bố cục sản xuất, quy hoạch khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và tài nguyên du lịch. Điều này sẽ giới thiệu nền tảng công nghiệp và môi trường kinh doanh của địa phương cho các doanh nghiệp toàn cầu, mở rộng kênh thị trường cho nông sản và chủ động thu hút đầu tư để thúc đẩy hợp tác thiết thực ở cấp địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tại gian hàng của tỉnh An Giang. (Nguồn: VGP)

Ngoài ra, Cục Xúc tiến thương mại của Việt Nam sẽ tổ chức các đơn vị mua hàng và khu công nghiệp trong nước mang theo danh sách hàng hóa và nhu cầu hợp tác sang tham dự Hội chợ, tập trung vào các công nghệ tiên tiến và giải pháp hoàn thiện của Trung Quốc trong các lĩnh vực như sản xuất thông minh, logistics thông minh và quản trị đô thị, tiến hành kết nối chính xác nhu cầu với đối tác Trung Quốc.

* Sau lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác đã dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam và thăm một số gian trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ.