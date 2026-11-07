Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Tham gia đoàn có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) nghe báo cáo về Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại vị trí điểm đầu Km39+200, QL 19B. Ảnh: Bình Dương

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài gần 125 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ 43.734 tỷ đồng. Dự án gồm 3 dự án thành phần, triển khai trong giai đoạn 2025-2029.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ tạo trục kết nối trực tiếp giữa khu vực duyên hải với Tây Nguyên; tăng cường liên kết giữa hệ thống cảng biển với các trung tâm sản xuất, công nghiệp, dịch vụ; qua đó, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Gia Lai.

Về tiến độ, dự án thành phần 1 và 3 đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, khởi công sớm hơn khoảng 3 tháng so với tiến độ Chính phủ yêu cầu.

Đối với dự án thành phần 2, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án; các gói thầu XL.02, XL.03 và XL.04 đã ký kết hợp đồng xây lắp, tổ chức khởi công ngày 19-8-2026. Gói thầu XL.01 cũng đã hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật và ký hợp đồng xây lắp trong tháng 9-2026.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến đã hoàn thành. Đây là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ.

Trong đó, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đối với chủ trương và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bìa trái) trao đổi với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Bình Dương

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của tỉnh Gia Lai, các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan trong triển khai dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược đối với Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.

Tuyến đường không chỉ tăng cường kết nối duyên hải với Tây Nguyên, kết nối hệ thống cảng biển với các trung tâm sản xuất, công nghiệp, dịch vụ mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Từ ý nghĩa quan trọng đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh Gia Lai, các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục tập trung nguồn lực, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công đồng bộ, khoa học; quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Đặc biệt, phải bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và an toàn công trình; kiểm soát chặt chẽ các khâu thi công, chú trọng xử lý nền đường, mái taluy, đất đá hai bên tuyến và chủ động phòng ngừa sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài trong quá trình khai thác.

Tỉnh Gia Lai cũng cần chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, công khai, minh bạch các mỏ đủ điều kiện khai thác, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào, không để vật liệu không bảo đảm chất lượng ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý việc xây dựng cảnh quan hai bên tuyến, kết nối với các danh lam, thắng cảnh đặc sắc của Gia Lai; phát huy lợi thế tuyến cao tốc để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (thứ 6 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (thứ 7 từ trái sang) trao quà động viên các đơn vị thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Bình Dương

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tặng quà các đơn vị, lực lượng thi công tại điểm đầu tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

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