Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra 2 dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng xem xét tiến độ dự án trên bình đồ hướng tuyến của dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Đơn vị thi công thực hiện thảm bê tông nhựa mặt đường tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và nhà đầu tư các dự án.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng có chiều dài 59,8 km, trong đó tuyến chính cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng dài 43,4 km; đoạn tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam dài 16,4 km.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn đầu tư gồm: Giai đoạn phân kỳ tuyến chính cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam quy mô 4 làn xe bề rộng nền đường 22 m. Đối với giai đoạn hoàn thiện, tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng mở rộng đạt 6 làn xe bề rộng nền đường 32,2 m, thời gian thực hiện đầu tư sau 2030.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc một số nội dung liên quan đến dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chụp ảnh với lãnh đạo 2 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và các nhà đầu tư

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà công nhân đang thi công tại hai tuyến cao tốc

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng quà công nhân thi công trên hai tuyến cao tốc

Liên quan đến tình hình thực hiện dự án cao tốc giai đoạn phân kỳ, tính đến cuối tháng 9/2026, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã được UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành, bàn giao mặt bằng đạt 99,2% diện tích cần thu hồi, hiện còn vướng mắc nhỏ trên tuyến.

Đối với công tác thi công xây dựng, tính đến cuối tháng 9/2026, nhà đầu tư đã thực hiện thi công xây lắp đạt 6,67 nghìn tỷ đồng/8,54 nghìn tỷ đồng, đạt 78,1% giá trị hợp đồng.

Về tình hình thực hiện dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, dự án có tổng chiều dài 121 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn có chiều dài 52,5 km.

Công trình do UBND tỉnh Cao Bằng làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án; UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh.

Tính đến nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng được 458,1 ha đạt 100% diện tích cần thu hồi. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh dự án đạt quy mô 4 làn xe (nâng bề rộng nền đường từ 17 m lên 22 m), UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện bồi thường bổ sung hơn 15,4 ha, đoạn qua tỉnh Lạng Sơn.

Về tình hình thi công xây dựng, tính đến cuối tháng 9/2026, các đơn vị đã thi công đạt hơn 10,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 79% giá trị xây lắp theo hợp đồng.

Tại buổi kiểm tra, đại diện nhà đầu tư thực hiện dự án kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn về thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng cho 2 dự án; bổ sung vốn ngân sách nhà nước cho dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh để hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, đại diện nhà đầu tư cũng kiến nghị với tỉnh Lạng Sơn hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các vị trí vướng mắc tại dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng và phần diện tích bổ sung tại dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn qua tỉnh Lạng Sơn.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, hai dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đồng thời, việc triển khai 2 dự án còn nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới.

Để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu: Nhà đầu tư tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung đôn đốc nhà thầu thi công, huy động nhân lực máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây lắp theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể, đối với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng, nhà đầu tư phải khẩn trương hoàn thành khối lượng còn lại đưa dự án vào khai thác trong năm 2026, để kết nối hạ tầng với các công trình thuộc đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh của tỉnh Lạng Sơn nhằm nâng cao năng lực thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu.

Tại dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, nhà đầu tư phấn đấu hoàn thành xây lắp đủ điều kiện thực hiện thông xe từ Km 0 - Km 93 của dự án phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong năm 2026.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn hoàn thành dứt điểm các vị trí vướng mắc về mặt bằng tại dự án cao tốc cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng và diện tích mặt bằng bổ sung tại dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đoạn qua tỉnh Lạng Sơn trong tháng 10/2026.

Cùng với đó, nhà đầu tư và UBND 2 tỉnh, phải khẩn trương đẩy nhanh tổ chức thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến các kiến nghị của nhà đầu tư, đồng chí đề nghị 2 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp khai thác mỏ phải giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu cho hai dự án.