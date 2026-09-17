Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Trung Quốc

Đón đoàn tại cửa khẩu có đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng liên quan của tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, tham gia Đoàn công tác của Chính phủ sang làm việc tại Trung Quốc từ sáng 16/9 có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các thành viên Đoàn công tác kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác đã tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23 tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc - sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - ASEAN. Năm 2026 là năm then chốt để đẩy nhanh việc thực hiện Nghị định thư nâng cấp Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0 với chủ đề “Chia sẻ cơ hội 3.0, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp”.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh chia tay Đoàn công tác của Chính phủ

Việc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23 đặt Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0 gồm: trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và chuỗi cung ứng ở vị trí trung tâm cho thấy hợp tác Trung Quốc - ASEAN đang mở ra bước chuyển mới.

Tham dự CAEXPO và CABIS lần thứ 23, Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự với hơn 200 gian hàng và sản phẩm đa dạng, phong phú. Đây là minh chứng sống động thể hiện quyết tâm và mong muốn của Việt Nam đóng góp ngày càng nhiều hơn vào thúc đẩy xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển giữa ASEAN và Trung Quốc.