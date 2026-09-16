Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường

Chiều 16/9, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có cuộc hội đàm với đồng chí Đinh Tiết Tường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc nhân dịp cùng dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc; nhiệt liệt chúc mừng dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sắp tới (1/10/1949-1/10/2026).

Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Đinh Tiết Tường chào mừng Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sang thăm và dự Hội chợ tại Quảng Tây và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo Trung Quốc đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua tiến triển tích cực, toàn diện, bám sát định hướng chiến lược cấp cao, mà mới đây nhất là các nhận thức chung đặc biệt quan trọng giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc tháng 4 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nổi bật là tin cậy chính trị được tăng cường, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên; hợp tác kinh tế-thương mại và các lĩnh vực khác đạt nhiều thành quả thực chất; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.

Cùng khẳng định sự coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu của mỗi nước đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Lãnh đạo hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, khẩn trương cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nhận thức chung, thỏa thuận cấp cao, phối hợp tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy tạo tiến triển ngày càng thực chất trong các lĩnh vực hợp tác.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn; đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, tiếp tục hợp tác sâu rộng về kiểm dịch, sớm ký kết Bản ghi nhớ về việc xác định Việt Nam là nước chủ đề của hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn-Xuất khẩu Trung Quốc” năm 2027; đẩy mạnh hợp tác kết nối đường sắt, bảo đảm tiến độ triển khai các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, tăng cường khai thác các tuyến đường sắt quốc tế liên vận kết nối hai nước với thị trường thứ ba; sớm xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới và triển khai cửa khẩu thông minh; tăng cường hợp tác liên kết điện và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong một số dự án cụ thể; tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa về hợp tác khoa học-công nghệ, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ; đẩy nhanh tiến độ các dự án viện trợ dành cho Việt Nam.

Đánh giá cao những đề xuất của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Đinh Tiết Tường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy các dự án hợp tác thực chất tiếp tục đạt tiến triển, đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối giữa hai nước và kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc-châu Âu, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định, đẩy nhanh triển khai mô hình cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới; Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn-Xuất khẩu Trung Quốc” và sẵn sàng tăng cường nhập khẩu nhiều hơn hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam, đề nghị hai bên tranh thủ các cơ chế hội chợ thương mại do Trung Quốc tổ chức, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững.

Đồng chí Đinh Tiết Tường khẳng định Trung Quốc ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực tăng cường đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam; đề nghị hai bên mở rộng hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao; sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường hợp tác liên kết điện.

Trong hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường điều phối trên các diễn đàn đa phương, phối hợp tổ chức tốt Năm APEC 2026 và 2027; triển khai hiệu quả các chương trình giao lưu nhân dân; thực hiện thực chất, hiệu quả các hoạt động trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.

Hai bên cũng trao đổi chân thành, thẳng thắn về việc cùng kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.