Chiều 22.11, tại Quảng trường Tây Đô, phường Hưng Phú (TP. Cần Thơ), diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ. Ảnh: Văn Dương

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đến dự. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP. Cần Thơ và người dân các phường Hưng Phú, Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Ngày hội. Ảnh: Văn Dương

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng khi về dự Ngày hội với người dân Cần Thơ; đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu và bà con.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc, đoàn kết luôn giữ vị trí đặc biệt. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, nhằm khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết; đồng thời đề cao vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nuôi dưỡng lòng yêu nước và là cái gốc cho sự đoàn kết bền lâu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao TP. Cần Thơ đã triển khai tốt chỉ đạo về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó có các hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết và Ngày hội liên phường tại Hưng Phú, Ninh Kiều, Cái Răng, Tân An.

Năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại 1.227 khu dân cư thuộc 103 xã, phường trên địa bàn Cần Thơ, thu hút hơn 109.300 lượt người tham dự.

Các hoạt động đã biểu dương, khen thưởng 910 tập thể, 3.140 hộ gia đình và 2.780 cá nhân tiêu biểu; trao 12.470 phần quà với tổng trị giá gần 3,3 tỉ đồng; trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 733 căn nhà đại đoàn kết và trao nhiều suất học bổng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao quà cho phường Hưng Phú. Ảnh: Văn Dương

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực và những nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào Kinh, Hoa, Khmer, Chăm; người dân có dịp gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu và chia sẻ những giá trị văn hóa của cộng đồng.

Để tinh thần Ngày hội tiếp tục lan tỏa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tới đây TP. Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò lấy người dân làm trung tâm; xây dựng chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Việc liên quan đến người dân cần bảo đảm phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần bám sát khu dân cư, lắng nghe, phản ánh kiến nghị; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả chính quyền hai cấp.

Đẩy nhanh phát triển kinh tế, hoàn thành các công trình giao thông; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, tạo việc làm. Phát triển kinh tế phải gắn với an sinh xã hội, chuẩn bị chu đáo chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động khó khăn.

Tăng cường đầu tư cho văn hóa tương xứng với vai trò nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh của phát triển. TP. Cần Thơ có nhiều giá trị đặc sắc như: chợ nổi Cái Răng, đờn ca tài tử, sông nước miệt vườn, bến Ninh Kiều và nếp sống trọng nghĩa tình… Cần gìn giữ bản sắc trong đô thị hóa bằng quy hoạch, không gian cộng đồng và thiết chế văn hóa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Văn Dương

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao 20 phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu tại 4 phường. TP. Cần Thơ trao 100 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho học sinh nghèo vượt khó.

Tập đoàn Petrolimex trao các gói an sinh xã hội trị giá 6 tỉ đồng cho 4 phường, mỗi phường 1,5 tỉ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ trao tặng 200 phần quà nhu yếu phẩm, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 4 phường.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Văn Dương

Phía phường Hưng Phú trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng 60 phần quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn phường...