Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ ký kết phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Dự lễ ký kết tại điểm cầu Lào Cai có lãnh đạo Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 4, các ngân hàng thương mại trên địa bàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Theo đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả chính sách, pháp luật về tín dụng chính sách xã hội và tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường triển khai giải pháp hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý, điều hành tiếp cận dịch vụ ngân hàng và tín dụng. Phối hợp thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững. Thúc đẩy tài chính toàn diện, tài chính số đối với phụ nữ; nâng cao hiểu biết, năng lực quản trị tài chính và bảo đảm an toàn trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ ngân hàng. Thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển phụ nữ trong ngành ngân hàng và triển khai các hoạt động an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc phối hợp không chỉ tạo ra nguồn vốn an toàn, hiệu quả mà còn bảo vệ quyền lợi của phụ nữ đối với dịch vụ y tế, chủ động sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ ký kết.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, trong thời gian qua, hoạt động tài chính, ngân hàng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngành ngân hàng luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách cũng như các dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại. Điều này giúp hàng triệu hội viên phụ nữ có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, trong giai đoạn tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành ngân hàng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng đến các hội viên phụ nữ, giúp chị em trở thành lực lượng quan trọng kiến tạo ra giá trị về kinh tế - xã hội.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiền tệ, bình đẳng giới và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tại điểm cầu Lào Cai, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 4 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã triển khai ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.