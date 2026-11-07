Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công dự án nhà máy điện gió Vân Canh 2

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2.

Theo đó, dự án được triển khai trên địa bàn 2 xã Vân Canh và Canh Liên, có công suất 180 MW, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2028, cung cấp sản lượng điện bình quân khoảng 623 triệu kWh mỗi năm.

Dự án đã được đưa vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, khi hoàn thành, sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trong quá trình xây dựng, dự án cũng tạo điều kiện phát triển các hoạt động xây lắp, vận tải, cung ứng vật tư và dịch vụ tại địa bàn. Hiện Gia Lai có 85 dự án năng lượng tái tạo đã vận hành thương mại, với tổng công suất 4.271 MW.

Việc triển khai Nhà máy điện gió Vân Canh 2 tiếp tục khẳng định định hướng khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển công nghiệp và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai dự lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Dũng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Gia Lai có tiềm năng, dư địa lớn để phát triển năng lượng tái tạo. Tỉnh xác định đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.

Việc khởi công Nhà máy điện gió Vân Canh 2 sẽ từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng gió, tạo thêm năng lực sản xuất, việc làm và cơ hội phát triển dịch vụ tại địa phương.

Hiệu quả dự án phải được thể hiện bằng tiến độ triển khai, sản lượng điện thực tế, giá trị đóng góp cho nền kinh tế và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hiệu quả dự án phải được thể hiện bằng tiến độ triển khai, sản lượng điện thực tế. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các hạng mục đấu nối, truyền tải điện, phấn đấu hoàn thành đúng hoặc sớm hơn tiến độ cam kết, đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2028.

Quá trình triển khai cần ưu tiên sử dụng lao động địa phương, quan tâm an sinh xã hội, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân tại các xã có dự án.

Đối với các sở, ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường và đấu nối điện.

Sở Công Thương chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ; phân công rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết, không để thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước làm chậm tiến độ dự án.

Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi, đúng quy định và sớm phát huy hiệu quả.

Đại diện Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Vững Bền trao tặng thiết bị kết nối Internet vệ tinh Starlink cho các đơn vị, địa phương. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dịp này, Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Vững Bền đã trao tặng thiết bị kết nối Internet vệ tinh Starlink cho UBND xã Vân Canh, UBND xã Canh Liên và Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, góp phần hỗ trợ các đơn vị nâng cao khả năng kết nối thông tin liên lạc, phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.