Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc: Đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo quy mô hoàn thiện

Về phía tỉnh có các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Tập đoàn Đèo Cả và các doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tình hình triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác kiểm tra tiến độ các mũi thi công dọc tuyến từ điểm đầu Km0+00, xã Hoàng Văn Thụ đến Km23+00, xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; nghe chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km, trong đó, khoảng 52 km qua tỉnh Lạng Sơn và hơn 69 km qua tỉnh Cao Bằng; tổng mức đầu tư trên 26.184 tỷ đồng. Dự án được triển khai hoàn chỉnh theo quy mô nền đường rộng 22 m. Đến nay, đối với đoạn Km0 - Km93+350, các hạng mục nền đường, cống hộp, cầu, hầm chui theo quy mô giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành. Bê tông nhựa đã thi công khoảng 75,6 km bên phải tuyến và 23,6 km bên trái tuyến. Tổng sản lượng xây lắp đạt hơn 10.296 tỷ đồng, tương đương 70,55%; trong đó phần giai đoạn 1 đạt 79,81%. Các nhà thầu đang đồng loạt triển khai phần mở rộng theo quy mô hoàn chỉnh, tập trung đào bạt mái, đắp cạp mở rộng nền đường, thi công cấp phối đá dăm, hệ thống thoát nước và gia cố ta luy.

Đối với đoạn Km93+350 - Km121+060, các nhà thầu duy trì 10 mũi thi công, tập trung mở đường công vụ, thi công cửa hầm, bãi đúc dầm, cọc khoan nhồi cầu và các hạng mục tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Tổng sản lượng xây lắp đạt hơn 505 tỷ đồng, tương đương 9,33%.

Theo kế hoạch, đoạn Km0 - Km61+700 phấn đấu hoàn thiện các hạng mục và điều kiện cần thiết để đủ điều kiện khai thác có kiểm soát trước ngày 31/12/2026, đưa vào khai thác chính thức trước ngày 30/4/2027. Đoạn Km61+700 - Km93+350 hoàn thành thảm bê tông nhựa liên tục 2 làn xe trước ngày 31/12/2026 và đưa vào khai thác chính thức trước ngày 30/4/2027. Đoạn còn lại từ Km93+350 - Km121+060 phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng xây lắp trong quý IV/2027, đưa vào khai thác chính thức trong quý I/2028.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà kỹ sư, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại Km23, xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong thời gian qua. Nhấn mạnh cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là dự án giao thông có điều kiện thi công khó khăn, địa hình, địa chất phức tạp, đề nghị chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, nhiều mũi, nhiều ca, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đối với các vị trí có điều kiện địa chất phức tạp, phát sinh hang karst, sạt trượt, yêu cầu các đơn vị đánh giá kỹ hiện trạng, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, xử lý dứt điểm, bảo đảm an toàn lâu dài cho công trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến chính và các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ và các công trình dịch vụ, phụ trợ theo quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với tiến độ đưa tuyến cao tốc vào khai thác. Việc bố trí các trạm dừng nghỉ phải được nghiên cứu phù hợp về vị trí, quy mô, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và các dịch vụ thiết yếu cho người, phương tiện lưu thông trên tuyến.

Đồng thời, bảo đảm các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng dịch vụ trên tuyến, nâng cao hiệu quả khai thác, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đẩy nhanh giải phóng phần mặt bằng còn lại và mặt bằng bổ sung phục vụ mở rộng tuyến lên quy mô nền đường hoàn thiện 22 m.

Đối với nguồn vật liệu, các đơn vị cần chủ động rà soát, cân đối nhu cầu, có phương án bảo đảm nguồn cung, nhất là đá phục vụ bê tông nhựa tạo nhám, tránh để thiếu vật liệu làm gián đoạn thi công trong giai đoạn cao điểm. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng đủ điều kiện, bảo đảm sử dụng hiệu quả và giải ngân nguồn vốn được giao. Các nhà đầu tư, nhà thầu thi công bám sát từng mốc tiến độ, quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, sớm đưa tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào khai thác an toàn, hiệu quả, phát huy vai trò kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Bắc.