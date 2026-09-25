Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc: Chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa trên sản lượng sang chất lượng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính trao đổi, giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết các vướng mắc, khó khăn, có chính sách hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu; mong muốn tăng cường trao đổi trực tiếp để nắm bắt thông tin, tư vấn, cảnh báo thị trường…

Khẳng định tinh thần Chính phủ sẽ tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hiệp hội, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận các ý kiến phát biểu trách nhiệm, xây dựng và thực tiễn. Các kiến nghị sẽ được các bộ, ngành tổng hợp, giải quyết theo phạm vi thẩm quyền.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp tiêu biểu ngành hàng nông, lâm, thủy sản. Ảnh: chinhphu.vn

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, phát triển nông, lâm, thủy sản không chỉ nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu mà phải gắn với tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái, giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững; chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa trên sản lượng sang tăng trưởng dựa trên chất lượng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, chuyển từ mô hình sản xuất, thu mua, xuất khẩu sang nghiên cứu thị trường, tổ chức vùng nguyên liệu, kiểm soát giống và đầu vào, tiêu chuẩn hóa sản xuất, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, tổ chức phân phối quốc tế, duy trì và mở rộng thị phần.

Theo Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, cần lấy phát triển chuỗi giá trị làm định hướng xuyên suốt, trong đó doanh nghiệp là trung tâm tổ chức chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ; hợp tác xã là cầu nối tổ chức sản xuất; nông dân là chủ thể trực tiếp tạo ra sản phẩm; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo phát triển, hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch. Chuyển mạnh từ quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và ngành hàng, lấy hiệu quả xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của người sản xuất làm thước đo, đánh giá kết quả thực hiện.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức điều hành, từ quản lý hành chính sang điều hành dựa trên dữ liệu số. Hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường, hỗ trợ Chính phủ dự báo, điều hành và xử lý kịp thời các biến động. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt kim ngạch 100 tỷ USD.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ ở mức thấp nhất. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vấn đề, các hiệp hội, doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị, Thủ tướng sẽ giải quyết kịp thời, không phải chờ đến các cuộc họp định kỳ.