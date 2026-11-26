Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về Tổ hợp Công nghiệp đường sắt - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Thông báo nêu rõ, phát triển công nghiệp đường sắt trong nước là điều kiện quan trọng để thực hiện các mục tiêu hiện đại hóa hệ thống đường sắt Việt Nam. Tại Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp đường sắt đồng bộ với các ngành công nghiệp khác; từng bước tự chủ trong bảo trì, sản xuất một số loại phương tiện, vật tư, trang thiết bị cho đường sắt; Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 đã quy định yêu cầu về phát triển công nghiệp đường sắt và nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phát triển công nghiệp đường sắt.

Tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó Quốc hội giao Chính phủ quy định về nghiên cứu, ứng dụng, nhận chuyển giao công nghệ; giao Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tham gia phát triển công nghiệp đường sắt.

Tổ hợp Công nghiệp đường sắt quy hoạch với diện tích khoảng 250ha tại xã Chuyên Mỹ, xã Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội đã được xác định trong quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch này nay được phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng và quy mô, vai trò, tính chất của Tổ hợp Công nghiệp đường sắt, tại cuộc họp ngày 15/9/2026, các bộ, cơ quan đã thống nhất kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu Tổ hợp Công nghiệp đường sắt. Tại Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ và Văn bản số 1251/TTg-CN ngày 07/10/2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt, trong đó yêu cầu Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải làm rõ các nội dung sau: sự cần thiết đầu tư, phạm vi, quy mô các dự án thành phần, hình thức đầu tư các dự án thành phần (ưu tiên thu hút các nguồn lực xã hội), chủng loại sản phẩm, khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ, hiệu quả đầu tư và hạch toán kinh tế - xã hội, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan.... Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổ chức lập Quy hoạch chi tiết để làm cơ sở triển khai công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tại cuộc họp, các bộ, cơ quan và thành phố Hà Nội đều có ý kiến cơ bản thống nhất đầu tư một Tổ hợp Công nghiệp đường sắt trên cơ sở quy hoạch đã được duyệt để phục vụ chung cho cả 3 loại hình đường sắt (đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao) để tránh đầu tư trùng lặp, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phù hợp với quy mô thị trường, năng lực và khả năng của Việt Nam.

Việc triển khai Tổ hợp Công nghiệp đường sắt phải thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: tuân thủ quy hoạch, bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước về công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt theo định hướng chung cho tất cả các loại hình, phù hợp với các chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật.

Thành phố Hà Nội có thẩm quyền quyết định giao Nhà đầu tư đầu tư Dự án khu công nghiệp đường sắt

Về việc đề xuất triển khai đầu tư Dự án khu công nghiệp đường sắt của Thành phố Hà Nội, theo ý kiến của Thành phố Hà Nội, với quy định của Luật Thủ đô, Thành phố Hà Nội có thẩm quyền quyết định giao Nhà đầu tư đầu tư Dự án khu công nghiệp đường sắt nhằm đáp ứng yêu cầu rất cấp thiết về tiến độ lắp ráp các phương tiện phục vụ 05 dự án đường sắt đô thị của Thành phố đang triển khai.

Trường hợp Thành phố quyết định đầu tư Dự án, đề nghị phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất phương án đầu tư, phạm vi, quy mô, chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phục vụ chung các loại hình đường sắt và chịu trách nhiệm về hiệu quả, tính khả thi… Đồng thời phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét theo thẩm quyền các kiến nghị của Nhà đầu tư đề xuất theo quy định pháp luật.

Bảo đảm đúng quy hoạch, vai trò của Nhà nước về công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt theo định hướng chung cho tất cả các loại hình

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng (với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đường sắt và nhiệm vụ Chính phủ giao là người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia về đường sắt) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam:

- Thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về quy hoạch, phương án đầu tư, phạm vi, quy mô, chức năng, nhiệm vụ Dự án của Thành phố Hà Nội, bảo đảm đúng quy hoạch, vai trò của Nhà nước về công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt theo định hướng chung cho tất cả các loại hình, phù hợp với các chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật.

- Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền về việc triển khai Tổ hợp Công nghiệp đường sắt trong Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì tại văn bản số 1251/TTg-CN ngày 07/10/2026 và đề xuất cụ thể các nội dung đề nghị Thành phố Hà Nội cần phối hợp liên quan đến Dự án của Thành phố Hà Nội, hoàn thành báo cáo trước ngày 30 tháng 11 năm 2026.

Các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ theo quy định.