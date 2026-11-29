Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thực hiện nghi thức khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo, Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Cùng dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc; Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và hai tập đoàn Geleximco, Chery.

Khu công nghiệp Hưng Phú có quy mô hơn 209 ha. Nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo được xây dựng trên diện tích khoảng 38,1 ha, phát triển theo 3 giai đoạn. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 và 2 là 319 triệu USD, công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Khi phát triển đến giai đoạn 3, tổng vốn đầu tư dự kiến đạt 875 triệu USD, công suất thiết kế 200.000 xe/năm.

Nhà máy hướng tới sản xuất các dòng xe thuộc thương hiệu Omoda, Jaecoo và iCAUR, ưu tiên các dòng xe năng lượng mới. Dự án bán dẫn tập trung vào lắp ráp, đóng gói và kiểm thử bán dẫn công suất. Dự án robot hướng tới sản xuất robot công nghiệp, robot hình người và robot bốn chân di động.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thực hiện nghi thức khởi công giai đoạn 1 các dự án thành phần gồm Nhà máy chip bán dẫn và Nhà máy robot - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tiếp nối tinh thần khai phá, mở đường cho công nghiệp xanh, công nghệ cao

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhắc lại công cuộc quai đê, lấn biển, lập làng, mở đất của doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ cùng nhân dân trên vùng đất Tiền Hải gần hai thế kỷ trước. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, tinh thần khai phá của cha ông đang được tiếp nối bằng hành trình mở đường cho công nghiệp xanh, công nghệ cao trên vùng đất giàu truyền thống lao động, sản xuất.

Chỉ sau 13 tháng kể từ ngày khởi công, nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo đã cơ bản hoàn thành, đưa vào vận hành. Đây là kết quả nỗ lực của nhà đầu tư, nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân và sự đồng hành của chính quyền địa phương, thể hiện tinh thần hành động quyết liệt, biến chủ trương, quyết sách thành công trình cụ thể.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương sự vào cuộc đầy trách nhiệm của tỉnh Hưng Yên, các bộ, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo, Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên); khởi công giai đoạn 1 các dự án thành phần gồm Nhà máy chip bán dẫn và Nhà máy robot - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, nếu được triển khai hiệu quả, các dự án sẽ từng bước hình thành mối liên kết giữa ba lĩnh vực bổ trợ cho nhau: Công nghiệp ô tô tạo đầu ra; bán dẫn cung cấp linh kiện, mô-đun điện tử; robot và tự động hóa nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất. Đây là hướng đi có ý nghĩa đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, sự kiện là kết quả cụ thể góp phần hiện thực hóa nhận thức chung của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hợp tác kinh tế chỉ bền vững khi được cụ thể hóa bằng những dự án, công trình, sản phẩm có chất lượng, mang lại lợi ích thiết thực và hiệu quả cho cả hai bên.

Mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và tập đoàn ô tô lớn của Trung Quốc phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc khởi công các dự án bán dẫn và robot thể hiện định hướng mở rộng đầu tư sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao hơn, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với Hưng Yên, đây là động lực mới để mở rộng không gian phát triển công nghiệp, nhất là khu vực ven biển, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng hai con số của tỉnh. Đồng thời, đây cũng là phép thử đối với năng lực cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền ở địa phương.

Lắp ráp chỉ là điểm khởi đầu, không phải là đích đến

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển mới. Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đạt khoảng 468.000 xe, tăng 25,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng lắp ráp tăng nhanh trong khi mức độ phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu còn cao. Các nhà máy mới phải phát triển nhà cung ứng trong nước, chứ không chỉ là nơi lắp ráp dựa vào linh kiện nhập khẩu.

"Câu hỏi không chỉ là Việt Nam có bao nhiêu nhà máy, mà trong mỗi sản phẩm xuất xưởng, bao nhiêu giá trị do doanh nghiệp, kỹ sư, công nhân Việt Nam tạo ra; bao nhiêu công nghệ được chuyển giao và làm chủ tại Việt Nam; giá cả, chất lượng, mẫu mã sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam ra sao", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đặt vấn đề.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn những cam kết của Chery được thực hiện không chỉ tại dự án này mà cả trong các dự án hợp tác tiếp theo - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Nhấn mạnh “lắp ráp chỉ là điểm khởi đầu, không phải là đích đến”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ bổ sung vốn và năng lực sản xuất mà cần trở thành đối tác, khách hàng và là người đồng hành nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn những cam kết của Chery được thực hiện không chỉ tại dự án này mà cả trong các dự án hợp tác tiếp theo.

Từ làm chủ công nghệ đến vươn ra thị trường thế giới

Ghi nhận phương châm “Đến Việt Nam, vì Việt Nam, là Việt Nam” của Omoda & Jaecoo Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Tập đoàn Chery, Tập đoàn Geleximco và liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam tổ chức vận hành nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả, bảo đảm chất lượng sản phẩm và thực hiện đúng lộ trình đầu tư các giai đoạn tiếp theo như cam kết. Người tiêu dùng Việt Nam phải được bảo đảm quyền lợi chính đáng về dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng và hậu mãi minh bạch, có trách nhiệm.

Liên doanh cần thực hiện các cam kết về nội địa hóa, xây dựng và công bố lộ trình cụ thể với mốc thời gian, chỉ tiêu và cơ chế đánh giá cho từng giai đoạn. Liên doanh cần triển khai chương trình phát triển nhà cung ứng Việt Nam, trước mắt ưu tiên các nhóm linh kiện mà doanh nghiệp trong nước có khả năng tham gia, từng bước mở rộng sang các linh kiện có hàm lượng công nghệ cao hơn.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm một xưởng sản xuất của nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Liên doanh cần thúc đẩy chuyển giao, làm chủ công nghệ gắn với đào tạo nhân lực, phát huy vai trò của Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D); có kế hoạch để kỹ sư, cán bộ quản lý Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí quan trọng trong sản xuất, quản lý chất lượng, kỹ thuật và quản trị nhà máy.

Doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các cam kết về mô hình nhà máy xanh, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu, phấn đấu “từ Việt Nam ra khu vực và thế giới”. Khả năng vươn ra thị trường quốc tế là thước đo quan trọng về năng lực cạnh tranh của nhà máy và chuỗi cung ứng trong nước.

Đối với các dự án bán dẫn và robot, nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, sớm hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1 và xây dựng kế hoạch cụ thể cho các giai đoạn tiếp theo.

Nhà đầu tư cần lựa chọn công nghệ, máy móc, thiết bị tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều tài nguyên và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Hoạt động của các nhà máy phải gắn với nhu cầu thực tế của ngành ô tô và công nghiệp chế biến, chế tạo trong nước. Dự án bán dẫn cần xác định rõ sản phẩm, công đoạn công nghệ, từng bước nâng cao năng lực thiết kế, kiểm định, không chỉ dừng ở các công đoạn lắp ráp đơn giản. Dự án robot cần làm rõ định hướng sản phẩm, khả năng tích hợp và khuyến khích ứng dụng tại các nhà máy ở Việt Nam.

Nhà đầu tư cần coi phát triển nguồn nhân lực là một cấu phần quan trọng của dự án, phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên phù hợp với yêu cầu của từng công đoạn sản xuất.

Riêng dự án bán dẫn phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về an toàn hóa chất, sử dụng nước, kiểm soát phòng sạch và xử lý chất thải đặc thù, bảo đảm an toàn môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Thu hút đầu tư vì những giá trị lâu dài

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước không dừng ở việc tổ chức lễ khánh thành mà phải đồng hành, hỗ trợ, giám sát quá trình phát triển và vận hành các dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục đồng hành, chủ động tháo gỡ khó khăn theo đúng thẩm quyền, bảo đảm nhà máy vận hành ổn định, các giai đoạn tiếp theo được triển khai đúng tiến độ.

Tỉnh cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối khu công nghiệp với cảng biển, sân bay; phát triển nhà ở công nhân, thiết chế văn hóa cho người lao động; bố trí không gian cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe giới thiệu về dự án xây dựng Nhà máy chip bán dẫn và Nhà máy robot - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đối với các dự án bán dẫn và robot, tỉnh cần bảo đảm mặt bằng, nguồn điện, nguồn nước và hạ tầng xử lý chất thải. Tỉnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc, không chạy theo số lượng dự án hay quy mô đăng ký.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hỗ trợ, sớm giải quyết những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Chính phủ Việt Nam nhất quán chủ trương chào đón các nhà đầu tư nghiêm túc, có năng lực, cam kết lâu dài và tuân thủ pháp luật. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thuận lợi, minh bạch, dễ thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Hiệu quả của mỗi dự án không chỉ được đo bằng vốn đăng ký hay công suất thiết kế mà quan trọng hơn là giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, chất lượng việc làm, trách nhiệm môi trường, xã hội và công nghệ được làm chủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin tưởng, với quyết tâm của nhà đầu tư, sự đồng hành của chính quyền, sự tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp và người lao động Việt Nam, những sản phẩm ô tô, linh kiện bán dẫn và robot sản xuất tại đây sẽ ngày càng có hàm lượng trí tuệ và giá trị do người Việt Nam tạo ra cao hơn.

Đây sẽ là minh chứng cho hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước, trong đó có mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.