Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 75/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Công điện nêu, khoảng 8h ngày 24-11, xảy ra vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: HL

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh; đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Các lực lượng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: CATP

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mất an toàn cháy, nổ…, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy, nổ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Mỗi cơ sở, hộ kinh doanh, mỗi người dân nêu cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Trước đó, theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, Công an thành phố đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra tại vụ nổ hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ khiến 6 nạn nhân tử vong ngoại viện và 10 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Đại học Y và Bệnh viện Đống Đa.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, đến trưa nay, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bới chỗ sập đổ. Sở đã điều 2 kíp ở lại hiện trường tiếp tục hỗ trợ lực lượng chức năng, còn lại các tổ cấp cứu khác làm nhiệm vụ điều trị tại bệnh viện.

Sáng cùng ngày, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài việc yêu cầu các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người gặp nạn, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức di dời, bố trí nơi tạm cư cho các hộ dân trong khu vực nguy hiểm xung quanh hiện trường vụ nổ.