Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo xét xử nghiêm các vụ án về buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027

Theo Kế hoạch, các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các địa phương có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm theo lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trong thị trường nội địa, trên không gian mạng để ngăn chặn xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, tập trung vào nhóm hàng cấm (ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm...), hàng giả (thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vị thuốc y học cổ truyền, lương thực, thực phẩm ...), hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện, hàng thuế suất cao, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng (xăng dầu, khoáng sản, vàng, ngoại tệ, hàng điện tử, điện thoại, may mặc và thời trang cao cấp, bia, rượu, thuốc lá điếu, đường cát, bánh mứt kẹo, trái cây, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, phân bón,...) và các loại hàng tiêu dùng khác.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an các cấp chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản nhận diện những vấn đề nổi cộm, phức tạp, liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức xác minh điều tra, đấu tranh chuyên án, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội, bóc gỡ xử lý đường dây tập trung vào nhóm hàng cấm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng gian lận xuất xứ, hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Tiếp nhận xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vụ án của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, chuyển giao; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... để răn đe, phòng ngừa chung.

Tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc, bất cập, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; tăng cường lực lượng tại cơ sở để phát động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; mở rộng điều tra, xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước, kiểm soát hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu Bộ VHTTDL và các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển sách lậu, văn hóa phẩm độc hại; phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, kiểm dịch, kiểm tra các sản phẩm hàng hóa phục vụ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp không bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tăng cường phối hợp quản lý, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa, đặc biệt sản phẩm hàng hóa là lương thực, thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải hành khách mang theo hàng hóa trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không (trọng điểm là các nhà ga, bến tàu, sân bay, bến xe, điểm, bãi đỗ xe, các tuyến tàu hỏa, ô tô chở khách, chở hàng hóa từ biên giới vào nội địa).

Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời đưa tin, bài phản ánh tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phản ánh các biểu hiện tiêu cực, tiếp tay, bảo kê hoặc trực tiếp tham gia buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường thời lượng tuyên truyền về chính sách, pháp luật; kịp thời đưa tin các vụ điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại và hàng giả.