Phó Thủ tướng thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em tại Tuyên Quang

Chiều 20/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tết Trung thu cho cô và trò Trường Mầm non Trung Môn (phân hiệu Kim Phú), phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Mang niềm vui Trung thu đến với trẻ em

Trong không khí rộn ràng đón Tết Trung thu, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác đã trao những phần quà ý nghĩa tới các cháu Trường Mầm non Trung Môn, mang đến niềm vui cho các em trong ngày hội Trăng rằm.

Đoàn công tác cũng trao tặng nhà trường 1 ti vi, góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trường Mầm non Trung Môn (phân hiệu Kim Phú), phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Dịp này, Đoàn công tác trao tặng 30 bộ máy tính cho 6 xã gồm Đồng Yên, Tiên Yên, Liên Hiệp, Nhữ Khê, Phú Lương và Trường Sinh; mỗi xã 5 bộ. Việc bổ sung trang thiết bị góp phần tạo điều kiện phục vụ công việc tại cơ sở, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chia vui cùng cô và trò nhà trường, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các xã, các bậc phụ huynh, các cô giáo và các cháu thiếu nhi; chúc các cháu có một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Phó Thủ tướng khẳng định trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, bởi "trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai" và là tương lai của đất nước. Các em cần được tạo điều kiện tốt nhất để học tập, vui chơi, chăm sóc và yêu thương từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Phó Thủ tướng trao tặng ti vi cho nhà trường, góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến các cháu Trường Mầm non Trung Môn có một không gian Trung thu vui tươi với những bài hát, điệu múa và nụ cười hồn nhiên.

Theo Phó Thủ tướng, niềm vui của các cháu là động lực để Đảng, Nhà nước và tỉnh Tuyên Quang tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn, tạo điều kiện để các cháu được lớn lên, trưởng thành và trở thành những người con có ích cho quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng mong muốn lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, chính quyền các xã, phường tiếp tục quan tâm đến môi trường học tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để các trường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục toàn diện.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác trao tặng 30 bộ máy tính cho 6 xã. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đối với đội ngũ giáo viên, Phó Thủ tướng mong muốn các thầy cô dành sự yêu thương, chăm lo cho học sinh, để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui và mỗi giờ học là một giờ thật ý nghĩa".

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với ngành giáo dục Tuyên Quang trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo, nhằm tạo dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chính quyền địa phương, sự đồng hành của phụ huynh và sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát triển, góp phần đào tạo thế hệ trẻ trong môi trường học tập tốt, phát huy truyền thống quê hương.

Cô Nguyễn Thúy Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Môn, trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng và Đoàn công tác đã đến thăm, chia vui, trao quà cho cô và trò nhân dịp Trung thu. Đây là niềm vinh dự, nguồn động viên lớn đối với nhà trường, giáo viên và học sinh, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn.

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường xác định chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài; tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, phát huy sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo và sự đồng hành của phụ huynh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.