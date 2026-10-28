Phó Thủ tướng: Tập trung triển khai nhiệm vụ để xây dựng biên chế, cải cách tiền lương

Sáng 28/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tăng trưởng kinh tế vùng đạt 9,43%, chưa đồng đều giữa các địa phương

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, vùng trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Thời gian qua, các địa phương đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Thái Nguyên và Phú Thọ từng bước khẳng định vai trò động lực tăng trưởng, tạo sức lan tỏa trong vùng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2026, GRDP toàn vùng tăng 9,43%, cao hơn mức bình quân cả nước 9,01%, quy mô chiếm khoảng 8,5% GDP cả nước. Thái Nguyên và Phú Thọ là hai địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10%.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu, tăng 13,03%, đóng góp khoảng 57% mức tăng GRDP toàn vùng. Hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 15/10, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 193 tỷ USD, chiếm 20,4% cả nước; vốn FDI đăng ký đạt khoảng 9,68 tỷ USD, chiếm 19,2% cả nước. Riêng Thái Nguyên thu hút khoảng 8 tỷ USD vốn FDI đăng ký, đứng thứ hai cả nước sau TP HCM.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu mở đầu buổi làm việc. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đến ngày 25/10, thu ngân sách nhà nước toàn vùng đạt 138.000 tỷ đồng, bằng 99,27% dự toán.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý tăng trưởng vẫn chưa đạt mục tiêu và tiềm ẩn yếu tố thiếu bền vững. Kinh tế vùng phụ thuộc đáng kể vào Thái Nguyên và Phú Thọ, hai địa phương chiếm khoảng 56,4% quy mô kinh tế toàn vùng. Nhiều địa phương vẫn dựa vào nông nghiệp, khai khoáng và thủy điện, trong khi năng lực sản xuất mới chưa hình thành hoặc chưa phát huy hiệu quả rõ nét.

Tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, nâng cao hiệu quả chính quyền 2 cấp

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây không chỉ là nhiệm vụ hoàn thành các dự án, công trình mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, tăng GRDP của từng địa phương và tăng trưởng chung của cả nước. Vì vậy, các tỉnh cần chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh cơ bản đã kiện toàn bộ máy, bố trí trụ sở, bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công và bảo đảm kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, khối lượng nhiệm vụ phân cấp cho cấp xã tăng đáng kể, trong khi năng lực cán bộ tại một số địa bàn, nhất là xã vùng cao, biên giới, còn hạn chế.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp; xử lý tài sản công dôi dư, bố trí nguồn lực ngân sách và thúc đẩy chuyển đổi số.

Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 107 của Bộ Chính trị, các địa phương cần khẩn trương xây dựng vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp.

Đây là nhiệm vụ lớn, khó, cần tập trung triển khai trong hai tháng còn lại của năm để báo cáo Bộ Chính trị, làm cơ sở xây dựng biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời phục vụ lộ trình cải cách chính sách tiền lương và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ.