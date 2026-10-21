Phó Thủ tướng: Sẽ trình Trung ương nghị quyết mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội

Chiều 21/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Phát biểu thảo luận tại tổ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc sửa đổi các dự án luật lần này chủ yếu xử lý những vấn đề trước mắt, điều chỉnh thẩm quyền và tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đang xây dựng đề án để báo cáo Bộ Chính trị, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5, nhằm ban hành nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, thay thế Nghị quyết 27 và Nghị quyết 28 trước đây. Khi có nghị quyết mới, Luật Bảo hiểm xã hội sẽ cần được sửa đổi căn bản.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại họp tổ chiều 21/10 (Ảnh: Hữu Thắng).

Về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật sau sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng cho biết đã có những điều chỉnh chuyển tiếp trong Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định liên quan, nhằm bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết 190 đặt ra yêu cầu phải tiếp tục rà soát, sửa đổi nhiều luật có liên quan đến tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, mục tiêu ban đầu là phấn đấu hoàn thành việc sửa đổi các luật liên quan vào tháng 3/2027. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, liên quan đến khoảng 157 luật, Bộ Chính trị đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2027.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khơi thông mọi điểm nghẽn để tập trung kiến tạo và phát triển. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Theo đó, cần tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Những vướng mắc thuộc về thể chế cần được xử lý đồng bộ ngay trong quá trình sửa đổi pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc sửa đổi các dự án luật lần này chủ yếu xử lý những vấn đề trước mắt, điều chỉnh thẩm quyền và tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn (Ảnh: Hữu Thắng).

Liên quan đến phân cấp, phân quyền, bà Trà cho biết, theo tinh thần Nghị quyết 66, Quốc hội quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời phân cấp nhiều nội dung cho Chính phủ để chủ động, linh hoạt giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khơi thông nguồn lực phát triển.

Tuy nhiên, khi thẩm quyền của Chính phủ và các bộ được mở rộng, trách nhiệm cũng tăng lên. Vì vậy, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành cần được chuẩn bị khẩn trương, bảo đảm có thể triển khai ngay khi luật được Quốc hội thông qua.

Về Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc sửa đổi lần này mới tập trung vào một số nội dung, trong đó có mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, thúc đẩy thị trường lao động và thực hiện định hướng của Trung ương về bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân.

Đối với việc điều chỉnh thẩm quyền quản lý, Phó Thủ tướng cho biết chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trước đây thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nay chuyển sang Bộ Nội vụ; cơ quan Bảo hiểm xã hội trước đây trực thuộc Chính phủ được chuyển sang Bộ Tài chính.

Một nội dung khác được Phó Thủ tướng đề cập là quy định tại Điều 122 về mở rộng phạm vi ngân hàng được xem xét để nhận tiền gửi, bổ sung nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Bà cho biết Chính phủ đã thảo luận nhiều về vấn đề này, với mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả và khả năng chi trả đúng hạn, qua đó bảo vệ quyền lợi an sinh lâu dài của người dân.

Theo Phó Thủ tướng, việc lựa chọn phạm vi đầu tư cần bảo đảm khả năng kiểm soát, bảo toàn và tăng trưởng quỹ, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn tiền chưa đến hạn chi trả.

"Việc quản lý chặt chẽ có thể vừa bảo toàn nguồn tiền bảo hiểm của người dân, vừa góp phần tăng trưởng quỹ, tạo nguồn lực hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội", Phó Thủ tướng cho hay.