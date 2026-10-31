Phó thủ tướng: Sẽ giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện từ nay đến hết tháng 3/2027

Tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội sáng 31/10 tại Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện bình quân khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2027.

Với mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 2.204,07 đồng/kWh, nếu giảm 2%, mức giảm tương ứng khoảng 44 đồng/kWh, đưa giá điện bình quân xuống còn gần 2.160 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT.

Đây là mức tính toán theo định hướng của Chính phủ. Mức điều chỉnh thực tế sẽ phụ thuộc kết quả rà soát chi phí và phương án do EVN xây dựng, trình Bộ Công Thương xem xét.

Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá điện khoảng 2%.

Nhiệm vụ này cùng với việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng về 0% sẽ giúp có dư địa khoảng 0,07% để kiểm soát lạm phát theo mức Quốc hội đặt ra.

Cạnh đó, Chính phủ cũng tiếp tục triển khai các giải pháp về chính sách tài khóa, tiền tệ, các chính sách quản lý giá; thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí…

Đề cập tăng trưởng kinh tế nói chung, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, với mức tăng trưởng GDP 9 tháng khoảng 9,01%, Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có mức độ tăng trưởng kinh tế cao nhất toàn cầu.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đến cuối năm là 10%, quý 4/2026 cần tăng trưởng 12,5%. "Chính phủ xác định đây là thách thức rất lớn nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi. Nền kinh tế còn nhiều động lực để tăng tốc, dư địa khá lớn", ông nói.

Định hướng giảm giá điện được đưa ra trong bối cảnh giá bán lẻ điện bình quân đã trải qua nhiều lần điều chỉnh tăng trong những năm gần đây. Từ tháng 5/2023 đến nay, giá điện đã tăng 4 lần.

Cụ thể, tháng 5/2023, giá điện tăng 3%, lên 1.920,37 đồng/kWh. Đến tháng 11 cùng năm, giá tiếp tục tăng 4,5%, lên 2.006,79 đồng/kWh. Tháng 10/2024, giá điện tăng thêm 4,8%, lên 2.103,12 đồng/kWh. Lần điều chỉnh gần nhất diễn ra vào tháng 5/2025, với mức tăng 4,8%, đưa giá bán lẻ điện bình quân lên 2.204,07 đồng/kWh.

Như vậy, sau 4 lần điều chỉnh, giá điện bình quân đã tăng khoảng 340 đồng/kWh, tương đương hơn 18% so với mức giá trước tháng 5/2023 là 1.864,44 đồng/kWh.

Việc Chính phủ yêu cầu xây dựng phương án giảm giá điện trong 5 tháng tới vì thế thu hút sự chú ý, nhất là khi điện là đầu vào quan trọng của nhiều ngành sản xuất và cũng là khoản chi tiêu thiết yếu của các hộ gia đình.