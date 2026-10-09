Phó Thủ tướng: Rà soát, điều chỉnh trường học có quy mô quá lớn sau sắp xếp

Nhiệm vụ trên được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đặt ra tại cuộc làm việc về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, chiều 9/10.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng nêu rõ UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Các địa phương phải rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường và địa bàn rộng; kịp thời điều chỉnh những cơ sở có quy mô vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc rà soát, điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng 10, đồng thời bảo đảm các điều kiện vận hành, hoàn thành bố trí cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

“Sắp xếp cơ sở giáo dục phải nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng giáo dục. Tỷ lệ giảm đầu mối là mục tiêu phấn đấu, nhưng chất lượng giáo dục, an toàn và quyền lợi của học sinh mới là thước đo cuối cùng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối tránh bệnh thành tích, sắp xếp máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình sắp xếp, vận hành cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp; bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động; rà soát, nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp...

Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp, cán bộ các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường.

Các tỉnh, thành phố có văn bản cam kết tiến độ xây dựng trường

Về xây dựng, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có các trường chưa hoàn thành trong giai đoạn 1 phải hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại, lập mốc hoàn thành cụ thể đối với từng trường.

“Phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian vừa dạy học vừa thi công; không đưa hạng mục chưa đủ điều kiện, chưa nghiệm thu vào sử dụng”, Phó Thủ tướng nói và lưu ý vấn đề đủ giáo viên, nhân viên, kinh phí và các điều kiện thiết yếu để tổ chức dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh.

Đối với 121 trường giai đoạn 2, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có văn bản cam kết tiến độ và chất lượng gửi Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10.

Phó Thủ tướng đề nghị bí thư, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo quyết liệt ngay từ khi bắt đầu; xác định đường găng tiến độ cho từng trường, từ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, thi công, nghiệm thu đến chuẩn bị điều kiện vận hành.

Theo Phó Thủ tướng, các địa phương cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ giai đoạn 1, nhất là khâu lựa chọn địa điểm, khảo sát địa chất, thiết kế, dự toán, phương án cung ứng vật liệu và tổ chức thi công phù hợp với địa hình, điều kiện thời tiết.

Hơn 28.000 cán bộ quản lý được bố trí chuyển sang giảng dạy

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 34/34 địa phương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục, số cơ sở giáo dục công lập giảm 18.975 cơ sở (tương đương 50,6%), hơn 28.000 cán bộ quản lý đã được bố trí chuyển sang giảng dạy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá mục tiêu giảm đầu mối, kiện toàn tổ chức và bước đầu cơ cấu lại đội ngũ cơ bản đạt yêu cầu. Hoạt động giáo dục được duy trì ổn định, quyền học tập của học sinh cơ bản được bảo đảm. Đội ngũ được tinh gọn, tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy.

Những vấn đề còn lại chủ yếu tập trung vào quản trị trường quy mô lớn, bố trí đội ngũ, hoàn thiện điều kiện vận hành và xử lý các vướng mắc liên ngành, vận hành mô hình mới. Sau quá trình sắp xếp, nhiều cơ sở có quy mô rất lớn, sở hữu nhiều phân hiệu, điểm trường cách xa nhau, làm tăng đáng kể phạm vi và độ phức tạp trong khâu quản trị.

Về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới, 108 trường giai đoạn 1 đã tổ chức khai giảng năm học 2026-2027, trong đó có 40 trường đã hoàn thành 100% hạng mục; 121 trường giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành phố hoàn tất thủ tục khởi công, động thổ và mục tiêu là hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số trường nội trú biên giới còn tình trạng phải vừa tổ chức dạy học vừa thi công. Nhiều dự án gặp khó khăn do khan hiếm vật liệu, nhân công, giải phóng mặt bằng. Quá trình vận hành các trường mới còn nhiều lúng túng do thiếu hụt nhân lực quản sinh, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng và giáo vụ.