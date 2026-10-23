Phó thủ tướng: Rà soát chính sách thuế, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu công nghệ

Nhà nước hỗ trợ tới 100% nghiên cứu công nghệ chiến lược

Sáng 23/10, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh hai định hướng: triển khai các chính sách ưu đãi đột phá cho R&D công nghệ cao, công nghệ chiến lược và đổi mới phương thức hợp tác viện - trường - doanh nghiệp, lấy sản phẩm thực tiễn làm thước đo.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Theo Bộ trưởng, cơ chế hiện hành cho phép nhà nước hỗ trợ tới 100% kinh phí đối với nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược do bộ, ngành đặt hàng doanh nghiệp; hỗ trợ lãi suất vay từ 70% đến 100%, tối đa 10%/năm, và từ 70% đến 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định lần đầu đối với sản phẩm mới.

Bộ trưởng cho rằng cơ quan quản lý cần cùng các bộ chuyên ngành xác định những “đề bài lớn” theo chuỗi giá trị của nền kinh tế, mời viện, trường và doanh nghiệp tham gia giải quyết thông qua cơ chế cạnh tranh công bằng. Với chuỗi xuất khẩu thủy sản, cần tiếp cận đồng bộ từ con giống, thức ăn, vaccine đến chế biến sâu.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá hệ thống cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ đã tương đối hoàn thiện, với nhiều quy định đột phá về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, chấp nhận rủi ro và đặt hàng. Các quy định liên quan đến ngân sách, thuế, tài sản công, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn và đo lường cũng từng bước đồng bộ. Vấn đề trọng tâm là tổ chức thực hiện, khắc phục tâm lý e ngại, không dám làm.

Giai đoạn 2021–2025, có 42 chương trình với khoảng 4.800 nhiệm vụ nghiên cứu, sử dụng 17.000 tỷ đồng nhưng ít kết quả trở thành sản phẩm trên thị trường. Phó thủ tướng chỉ rõ nguyên nhân trước hết là nhiệm vụ nghiên cứu chưa xuất phát từ bài toán phát triển và nhu cầu ứng dụng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chính sách khuyến khích còn phân tán, chưa được vận dụng đầy đủ; quyền tự chủ trong khai thác và chuyển giao kết quả nghiên cứu chưa phát huy hiệu quả. Một số viện, trường e ngại định giá tài sản trí tuệ; hoạt động kết nối cung - cầu thiên về giới thiệu, trình diễn. Sàn giao dịch công nghệ, tổ chức trung gian phát triển chậm, hạ tầng dùng chung còn thiếu, nhiều phòng thí nghiệm xuống cấp.

Trước thực tế trên, Phó thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đánh giá toàn diện năng lực các cơ sở nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước; hệ thống hóa theo ngành, lĩnh vực, hình thành bản đồ năng lực nghiên cứu và cơ sở dữ liệu để doanh nghiệp tìm được đơn vị có thế mạnh phù hợp.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp rà soát hoạt động nghiên cứu của từng ngành, lĩnh vực, xây dựng định hướng và mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ cho 3 - 5 năm tới. Các bộ, ngành phải xác định rõ bài toán phát triển cần giải quyết để đặt hàng nghiên cứu. Đối với nông nghiệp, Phó thủ tướng yêu cầu làm chủ công nghệ giống, nâng cao năng suất, chất lượng và dự kiến tổ chức cuộc họp chuyên đề về ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, môi trường.

Trên cơ sở định hướng, bản đồ năng lực và Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các bộ, ngành cùng viện, trường xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu hằng năm phù hợp với năng lực từng cơ sở, phân định rõ trách nhiệm, tránh trùng lặp, lãng phí.

Phó thủ tướng đề nghị nghiên cứu chuyển từ giao từng đề tài, nhiệm vụ sang giao nhiệm vụ theo gói, gắn quyền chủ động và trách nhiệm của đơn vị nghiên cứu với mục tiêu, sản phẩm đầu ra, không để tình trạng nghiệm thu xong nhưng kết quả không có nơi sử dụng.

Năm 2027 ít nhất 30% đề tài nghiên cứu phải gắn với doanh nghiệp

Đặc biệt, năm 2027, ít nhất 30% đề tài nghiên cứu phải gắn với doanh nghiệp cụ thể, có sự tham gia hợp tác, cùng nghiên cứu và chia sẻ nguồn lực; phấn đấu nâng tỷ lệ này lên ít nhất 50% trong giai đoạn tiếp theo. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu rà soát những kết quả nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng, có doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận để ưu tiên hỗ trợ hoàn thiện công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, thử nghiệm, chứng nhận, sản xuất thử và kết nối thị trường. Cần xem xét tiếp tục đầu tư những khâu còn thiếu để sản phẩm có thể được thương mại hóa, tránh lãng phí kết quả nghiên cứu đã hình thành.

Đối với hạ tầng nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn lựa chọn, đầu tư, vận hành các cơ sở nghiên cứu dùng chung theo cơ chế mở, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia. Phó Thủ tướng nhấn mạnh định hướng phát triển tám phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, không để các cơ sở do Nhà nước đầu tư hoạt động khép kín, chỉ phục vụ riêng đơn vị quản lý.

Bộ Khoa học và Công nghệ được yêu cầu tập trung phát triển sàn giao dịch khoa học, công nghệ quốc gia kết nối với địa phương và quốc tế; phát triển các tổ chức trung gian cả về số lượng và chất lượng, cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ thực chất. Đồng thời, xây dựng, ban hành bộ chỉ số đo lường hiệu quả hợp tác viện, trường và doanh nghiệp, lấy số liệu năm 2026 làm cơ sở và công bố định kỳ.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát những vướng mắc về cơ chế tài chính, tài sản công, đặt hàng và mua sắm công đối với sản phẩm công nghệ trong nước; tiếp tục rà soát chính sách thuế và hướng dẫn cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Phó thủ tướng đề nghị các viện nghiên cứu, trường đại học chủ động kết nối với doanh nghiệp từ khâu xác định nhiệm vụ, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khai thác, quản lý tài sản trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Doanh nghiệp cần tăng đầu tư cho R&D, phát triển quỹ khoa học, công nghệ theo quy định, chủ động đặt hàng và tham gia từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản xuất, phát triển thị trường; cùng chia sẻ nguồn lực, rủi ro và lợi ích.